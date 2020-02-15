В Европе зафиксирован первый летальный случай от коронавируса
2020-02-15 16:10:34
Во Франции умер китаец
Во Франции умер турист из Китая, у которого был выявлен коронавирус.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньез Бузин.
Отмечается, что это первый зафиксированный случай смерти от коронавируса в Европе, пишет ВВС.
"Его состояние быстро ухудшилось, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней. Это первая смерть от коронавируса за пределами Азии и первая в Европе", – заявила Бузин.
Согласно сообщению, речь идет о 80-летнем мужчине, который приехал во Францию из провинции Хубэй 16 января. 25 января он был госпитализирован с симптомами коронавируса.
50-летняя дочь, которая путешествовала вместе с ним и у которой также выявили коронавирус, продолжает лечение и вскоре может покинуть медучреждение.
Всего во Франции насчитывается 11 случаев инфицирования.
Ранее было зарегистрировано только три случая смерти за пределами материкового Китая: в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
- В Китае количество жертв коронавируса выросло до 1523. За прошлые сутки зарегистрировано 143 летальных исхода, из них 139 – в провинции Хубэй. Заражение новым вирусом диагностировано еще у 2641 человека. Всего зафиксировано 56 873 подтвержденных случая (из которых 11 053 – тяжелые).