У Турции новые потери в Сирии, – минобороны
2020-03-04 13:13:44
Турецкие власти заверили, что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока противник не будет сломлен
Еще двое турецких военнослужащих погибли в Сирии, а шестеро были ранены. Об сообщило минобороны Турции в Twitter.
"В ходе выполнения турецкими войсками операции "Весенний щит" были убиты двое военных и еще шестеро получили ранения", – сказал официальный представитель ведомства.
Кроме того, сообщено, что с начала операции были уничтожены цели сирийской армии: 3 самолета, 8 вертолетов, 3 беспилотника, 151 танк, 47 пушек, 52 многоствольные ракетные установки, 8 противовоздушных ракетных комплексов, 12 противотанковых установок, 4 миномета, 24 бронемашины, 27 боевых бронированных машин, 34 вооруженных пикапа, 60 военных транспортных средств, а также уничтожено 10 складов боеприпасов.
В минобороны заверили, что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока противник не будет сломлен.
Турция не выполнила свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. "Наблюдательные посты турецких военных срослись с укрепрайонами террористов", – заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли колонну. Погибли 33 турецких военных.
- В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.
- В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.
- Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.
- Фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" направляются в Средиземное море.