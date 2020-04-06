Трупы складывают на улицах. Эпидемия коронавируса поразила крупнейший город Эквадора

Больницы и морги города Гуаякиль переполнены инфицированными коронавирусом

В крупном городе Эквадора Гуаякиль больницы и морги настолько перегружены из-за COVID-19, что трупы жертв коронавируса бросают прямиком на улицах. Об этом сообщает CNN.

В больницах и моргах густонаселенного города не осталось свободных мест, поэтому родственникам жертв коронавируса приходится оставлять трупы на улицах.

На данный момент нет точной статистики умерших от COVID-19 в городе. Многие семьи подтверждают, что у их близких были симптомы коронавируса, но они умерли так и не дождавшись места в перегруженных больницах.

"Мы ждали пять дней. Мы устали звонить в 911, и единственное, что там говорят – нужно ждать, они над этим работают", – рассказывает Фернандо Эспана, потерявший члена семьи.

Он рассказывает, что внутри соседнего дома, под несколькими вентиляторами, лежит тело одной из жертв коронавируса.

Жители города жалуются на невыносимый запах, от которого невозможно скрыться.

"Это запах тела, с которым уже невозможно справиться. У нас также есть пожилые соседи. Моей маме 80 лет и у нее также есть проблемы с дыханием", – говорит Гленда Ларреа Вера, живущая по соседству.

Также камеры видеонаблюдения в городе засняли, как неизвестный мотоциклист оставил тело умершего на улице. Несколько часов спустя труп забрали люди, одетые в защитные костюмы. В другом видео заснят момент, когда толпа людей вытаскивает из машины на обочине тело человека, но полиция заставляет положить его обратно.

Скриншот видео CNN.

По данным городских властей, в период 23 по 30 марта в Гуаякиль из частных домов было вывезено более 300 тел. В городе проживает 2,99 млн человек, там располагается главный порт страны.

Мэр Гуаякиль Синтия Витери просила помощи у национального правительства.

"Что происходит в системе общественного здравоохранения страны? Они не увозят мертвых из домов, трупы оставляют на улицах, люди падают перед больницами. Никто не хочет их забирать", – заявила Витери.

Она также добавила, что необходимо "знать причины, по которым люди умирают в собственных домах".

Из-за переполненных больниц люди умирают в ожидании медицинской помощи. По данным СМИ, жительница Гуаякиль скончалась в инвалидном кресле в больнице, ожидая, когда к ней подойдут сотрудники неотложной помощи. Согласно источнику в больнице, в медучреждении нет свободных мест, и тело умершей оставалось не прежнем месте еще на протяжении почти 4 часов. Причина ее смерти так и не была установлена.

Хорхе Ватед, глава совместной военной оперативной группы, созданной для борьбы с коронавирусным кризисом в Эквадоре заявил, что в ближайшие месяцы ожидается от 2500 до 3500 смертей только в провинции Гуаясе, в которой расположен Гуаякиль.

В город уже были доставлены несколько контейнеров, чтобы служить временными моргами для жертв коронавируса. Также власти планируют создать условия для "достойных захоронений".

Согласно официальной статистике, в Эквадоре 3 646 подтвержденных случаев коронавируса, 180 летальных случаев и 100 выздоровевших пациентов.

Также из-за вспышки коронавируса в Гуаякиль миру грозит дефицит бананов. Эквадор главный поставщик бананов в мире, а вспышка COVID-19 в его крупнейшем порту существенно усложняет их экспорт.

Кроме этого, вспышка в провинции Гуаяс, где температура сейчас колеблется от 24 до 31 градусов по Цельсию, поставила под сомнение мнение некоторых ученых о том, что теплая погода замедлит распространение COVID-19.

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