Джонсон по-прежнему находится в реанимации, несмотря на улучшение самочувствия

По словам главы МИД Великобритании Доминика Рааба, британский премьер продолжает делать позитивные шаги вперед

Заболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает находиться в отделении интенсивной терапии лондонской больницы, несмотря на улучшение состояния его здоровья. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на пресс-конференции на Даунинг-Стрит сегодня заявил, что состояние больного коронавирусом британского премьера продолжает улучшаться.

"Он до сих пор находится в реанимации, но он продолжает делать позитивные шаги вперед и в хорошем настроении", – сказал Рааб.

Напомним, 6 апреля находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.

На следующий день на Даунинг-стрит сообщили, что Джонсону не требуется искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.

8 апреля представитель Консервативной партии Риши Сунак заявил, что состояние Бориса Джонсона заметно улучшилось, и он даже смог посидеть на кровати.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.