Джонсон по-прежнему находится в реанимации, несмотря на улучшение самочувствия
2020-04-09 21:25:00
По словам главы МИД Великобритании Доминика Рааба, британский премьер продолжает делать позитивные шаги вперед
Заболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает находиться в отделении интенсивной терапии лондонской больницы, несмотря на улучшение состояния его здоровья. Об этом сообщает Reuters.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на пресс-конференции на Даунинг-Стрит сегодня заявил, что состояние больного коронавирусом британского премьера продолжает улучшаться.
"Он до сих пор находится в реанимации, но он продолжает делать позитивные шаги вперед и в хорошем настроении", – сказал Рааб.
Напомним, 6 апреля находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.
На следующий день на Даунинг-стрит сообщили, что Джонсону не требуется искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.
8 апреля представитель Консервативной партии Риши Сунак заявил, что состояние Бориса Джонсона заметно улучшилось, и он даже смог посидеть на кровати.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
- В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.
- В Великобритании 20 тысяч врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. "Я могу вам сказать, что 20 тыс. сотрудников национальной системы здравоохранения возвращаются в строй», – сказал Джонсон, который заражен коронавирусом и находится в самоизоляции.