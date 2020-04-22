Иран сообщил об успешном запуске первого военного спутника
2020-04-22 13:00:00
Ранее Иран потерял два спутника из-за неудачных запусков
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник. Аппарат с названием "Noor-1" ("Свет"), успешно выведен на космическую орбиту, сообщило агентство Mehr.
Спутник выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qassed ("Посланник"). Другие технические подробности не приводятся. Уточняется, что запуск был совершен в день 41-летия КСИР.
Ранее Иран совершил несколько неудачных космических пусков. 9 февраля ракета-носитель успешно доставила аппарат дистанционного зондирования земли "Зафар" в космос, однако он не достиг нужной для выхода на орбиту скорости. В январе 2019 года не вышел на орбиту спутник "Паям". Тогда причиной стало то, что нужной скорости не сумела достичь ракета-носитель.
После потери "Зафара" министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми сказал, что Иран не сдался, и в скором времени следует ожидать запуска нового спутника. Говоря о проблемах в космической сфере, он отметил, что "на Иран наложены санкции в области спутников и ракет-носителей, и никто не предоставляет стране ни знаний, ни технологий".
Напомним, Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого под Тегераном самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- Ранее иранский депутат Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского самолета под Тегераном в январе никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.
- Украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет в январе 2020 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.