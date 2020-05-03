Клуб даже вручает клиентам бесплатный рулон туалетной бумаги

В связи с карантином владелец стриптиз-клуба в американском штате Орегон изменил программу выступлений, чтобы помочь своим сотрудникам продолжать зарабатывать деньги. В клубе решили открыть услугу по доставке еды водителям.

Об этом сообщает 9 GAG.

Владелец клуба Шон Боулден рассказал, что после недели размышлений, решил переоборудовать автостоянку возле клуба, и установить там сцену с музыкальным оборудованием.

Теперь, как только туда подъезжают автомобили, диджей подбирает композицию, а несколько танцовщиц в перчатках и масках выступают на протяжении песни. После исполнения танца еда клиента доставляется ему в машину. Клуб даже вручает клиентам бесплатный рулон туалетной бумаги.

"Люди в супер-восторге. Они рады видеть других людей и получить опыт стрип-клуба. Танцовщицы же рады работать", – сказал Боулден.

Как ранее сообщал Фокус:

В нескольких штатах США после закрытия на карантин возобновили работу гольф-клубы, которые принадлежат президенту страны Дональду Трампу.