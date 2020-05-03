В США стриптиз-клуб запустил ресторанный сервис с танцовщицами на шестах

2020-05-03 23:12:00

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Клуб даже вручает клиентам бесплатный рулон туалетной бумаги

В связи с карантином владелец стриптиз-клуба в американском штате Орегон изменил программу выступлений, чтобы помочь своим сотрудникам продолжать зарабатывать деньги. В клубе решили открыть услугу по доставке еды водителям. 

Об этом сообщает 9 GAG.

Владелец клуба Шон Боулден рассказал, что после недели размышлений, решил переоборудовать автостоянку возле клуба, и установить там сцену с музыкальным оборудованием.

Стрип-клуб доставляет еду, США

Теперь, как только туда подъезжают автомобили,  диджей подбирает композицию, а несколько танцовщиц в перчатках и масках выступают на протяжении песни. После исполнения танца еда клиента доставляется ему в  машину. Клуб даже вручает клиентам бесплатный рулон туалетной бумаги.

Стрип-клуб доставляет еду, США

"Люди в супер-восторге. Они рады видеть других людей и получить опыт стрип-клуба. Танцовщицы же рады работать",  – сказал Боулден.

Как ранее сообщал Фокус:

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