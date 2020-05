Музыканту было 87 лет

В США на 88-м году жизни скончался легендарный музыкант, один из родоначальников жанра рок-н-ролл Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман).

Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.

Причина смерти Литла Ричарда пока не названа.

Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и сам называл себя архитектором этого жанра, а также настоящим королем рок-н-ролла. Он является одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла, куда его включили в 1986 году. В 1993 году он был награжден премией "Грэмми" за жизненные достижения.

Пенниман родился 5 декабря 1932 в штате Джорджия. Первой песней, которая принесла ему известность, стала Tutti Frutti – в 1955 году ее выпустил лейбл Specialty Records. В следующие три года Литл Ричард написал Long Tall Sally, Ready Teddy, She’s Got It, The Girl Can’t Help It, Lucille, Jenny, Jenny, Keep A-Knockin’ – все они стали классикой рок-н-ролла.

C 1958 по 1962 год Литл Ричард не выступал из-за увлечения христианством. Вернувшись к гастролям, он, в частности, выступал в Великобритании, где у него на разогреве пели тогда еще неизвестные широким массам The Beatles. В 1977-м певец вновь прервал музыкальную карьеру и надолго обратился к религии, начал проповедовать и исполнять обязанности священника: например, он венчал Брюса Уиллиса и Деми Мур и других звезд.

Как ранее сообщал Фокус: