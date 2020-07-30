Задержание "вагнеровцев" под Минском: Беларусь и Украина усилят охрану границы

В четверг утром, 30 июля, в МИД Беларуси прошли встречи с главами дипломатических миссий России и Украины по делу задержанных под Минском наемников частной военной компании "Вагнер".

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Представители МИДа по очереди встретились с послом России Дмитрием Мезенцевым и временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.

О вызове дипломатов в МИД накануне объявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. Он заявил, что, по предварительным данным, 14 из 33 задержанных "проходили по программе учета людей" и были "зафиксированы" на Донбассе, поэтому Минск хочет обсудить этот вопрос с Киевом и Москвой.

Как рассказали в МИДе, белорусская сторона запросила у Мезенцева разъяснения о том, с какой целью россияне прибыли в страну. Многие из задержанных "имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", утверждает министерство.

Кроме того, с Петром Врублевским обсуждали задержание белорусскими силовиками украинских граждан.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", – пояснили в пресс-службе.

Учитывая, что в данный момент в Беларуси проводится избирательная кампания, с дипломатами были достигнуты некоторые договоренности по укреплению безопасности.

"С украинской стороной достигли договоренности об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", – подчеркнули в МИД.

Напомним, ночью 29 июля белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны.

29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждают задержание боевиков из российской частной военной компании.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией вокруг задержания в Беларуси боевиков и не исключает, что украинские правоохранители займутся вопросом возможной экстрадиции задержанных в Беларуси граждан.

В Кремле знают о задержании в Беларуси 33-х граждан России, которых Минск считает сотрудниками ЧВК Вагнера, и ждут от Минска "исчерпывающей информации".