Пламя внутри: где находятся самые опасные вулканы в мире и чего от них ждать

Огнедышащие, пылающие жаром горы названы вулканами в честь древнеримского бога огня — Вулкана. Мастерская его, согласно легенде, располагалась на острове Вулькано, к северу от Сицилии. Остров и сам невелик, 21 км², и вулканы на нем невысокие, до 500 м. А какие вулканы — самые мощные и опасные на планете? Фокус выяснил и готов рассказать.

Ключевская Сопка

На востоке полуострова Камчатка извергается стратовулкан Ключевская Сопка. 8 декабря произошёл выброс пепла, высота столба достигла 7 км. Потоки лавы спустились на 1,5 км всего за несколько часов.

До того вулкан проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года, а также в первых числах октября.

Ключевской вулкан — самый высокий действующий вулкан Евразии. На данный момент его высота составляет 4835 м над уровнем моря, диаметр кратера — 700 м, а основание — 15 км.

В 2013 году вулкан выбросил рекордную высоту пепла, достигающую 12 км над уровнем моря.

На склонах вулкана расположен самый крупный ледник Камчатки — ледниковый комплекс Ключевской группы. Он считается уникальным, ведь включает в себя "ледяные пояса", "блуждающий ледник", "многоярусный ледник" и пр. Ежегодно площадь оледенения растет.

Первое документально зафиксированное восхождение на вулкан совершено в 1788 году.

Крутизна склонов составляет примерно 32 градуса.

Объем магмы при извержении достигает 6000 т в год.

На вулкане установлены web-камеры, позволяющие ежеминутно фиксировать происходящее.

Майон

Один из самых активных вулканов Филиппин находится всего в 330 км от Манилы — столицы.

За последние 100 лет извергался 24 раза.

Первое извержение зафиксировано в 1616 году, а самое сильное произошло в 1814-м, тогда погибло более 1200 человек и разрушилось несколько городов.

Последнее извержение произошло в начале 2018 года, выброс лавы достигал 700 м, а соседние города были накрыты густым облаком пепла.

Высота вулкана — 2400 м над уровнем моря.

Эйяфьядлайёкюдль

В 2010 году в Исландии произошло одно из самых мощных извержений вулкана, о котором до того в мире не знали. Вулкан Эйяфьядлайёкюдль выбросил столб дыма высотой 13 км. В воздух попало огромное количество пепла, что привело к отмене тысячи авиарейсов и закрытию аэропортов.

Высота вулкана — 1666 м над уровнем моря, площадь ледника — около 100 кв. км. Диаметр кратера — до 4 км, до 2010 года он был покрыт ледником.

Обычно вулкан извергается раз в несколько столетий — последние извержения происходили в 920, 1612, 1821 и 2010 годах.

Йеллоустоун

Пробуждения этого супервулкана на северо-западе США опасаются ученые по всему миру. Йеллоустоун — один из немногих вулканов, способных привести к глобальным разрушениям и изменениям климата на планете. Особенность супервулкана в том, что он не просто извергается, но порой взрывается.

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В последний раз вулкан проснулся 640 тыс. лет назад. Тогда его вершина провалилась, образовав огромную круглую впадину окружностью 150 км.

Йеллоустоун считается дремлющим вулканом, а его гейзеры часто проявляют активность. Например, самый высокий в мире гейзер Стимбоат, относящийся к кальдере, за 2018 год извергался 32 раза.

Высота вулкана — 2805 м над уровнем моря.