С аккаунта Папы Римского опять лайкнули модель в нижнем белье

Понтифику понравился снимок девушки по имени Марго Фокс.

Папа римский Франциск, или кто-то под его аккаунтом, снова поставил лайк под фотографией обнаженной модели в Instagram. Об этом сообщает LAD bible.

Понтифику понравился снимок девушки по имени Марго Фокс (Margot Foxx). По данным издания, она также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии. На фото, которое одобрил папа римский, не видно лица девушки, запечатлено лишь ее тело в черном блестящем купальнике.

После того, как в сети обратили внимание на лайк от священнослужителя, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно ее публикация. При этом аккаунт папы римского Франциска, за обновлениями которого следят 7,5 миллиона человек, не подписан ни на кого.

Сейчас аккаунт девушки закрыт для всех, кроме подписчиков, но в шапке профиля значится, что "Папа Франциск лайкнул мой пост!".

Это не первый раз, когда глава католической церкви ставит лайк под неожиданными публикациями. Ранее он отметился под фото бразильской модели Натальи Гариббото. Пользователи сети успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк с официального аккаунта папы римского исчез из-под записи.

Ватикан начал расследование для "определения того, как именно был поставлен лайк". Источники, близкие к пресс-службе Ватикана, рассказали, что профиль понтифика управляется целой группой сотрудников, так что лайк мог поставить кто угодно из них.