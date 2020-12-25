Ученые начали исследовать случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer

Эксперты уже высказали первые предположения о том, что могло вызвать аллергию

Шесть случаев анафилактической реакции на вакцину Pfizer зафиксировали в США и два – в Великобритании, передает "Голос Америки".

Несмотря на то, что это явление не носит массовый характер и зафиксировано лишь у восьми человек, хотя в США по состоянию на19 декабря привились 272 тыс. граждан, американские власти обратили на это внимание. В свою очередь представители компании-производителя вакцины объявили, что будут отслеживать все реакции, о которых информируют Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

По информации журнала Science, анафилактическую реакцию может вызвать любая вакцина, но, как правило, такие явления очень редки и составляют примерно один случай на миллион.

Одной из возможных причин, вызывающих аллергическую реакцию на препарат, может быть наличие в вакцине полиэтилен гликоля, который есть в вакцинах Pfizer/BioNTech. Такое предположение высказал директор Центра оценки и исследования биопрепаратов Администрации по контролю за качеством продуктов питания и лекарств США Питер Маркс.

В свою очередь глава Мичиганского Института медицинских нанотехнологий Джеймс Бейкер не уверен, что именно этот компонент вызвал реакцию.

"Полиэтилен гликоль в этих вакцинах отличается от того, о котором есть сведения об аллергических реакциях", – заявил ученый.

Чтобы предотвратить осложнения после вакцинации, врачи советуют наблюдать за теми, кто получил прививку, в течении 15 минут.

Напомним, 21 декабря Еврокомиссия одобрила распространение на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Все страны ЕС получат доступ к препарату одновременно и на аналогичных условиях.

Первой западной страной, которая выдала разрешение на использование вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech, стала Великобритания.

Министерство здравоохранения Канады также одобрило использование вакцины Pfizer. СМИ сообщали, что Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.

Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Уже в первом квартале 2021 года в Минздраве рассчитывают получить вакцину и сразу же планируют привить врачей и медперсонал в "коронавирусных" стационарах.