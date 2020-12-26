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Украинская спортсменка - боец UFC Марина Мороз опубликовала фото в бикини в бассейне

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Марина Мороз, спорт, борьба, единоборства, UFC
Фото: instagram / maryna_moroz_ufc

Украинка поздравила своих подписчиков с приближающимися новогодними праздниками новым селфи.

Спортсменка Марина Мороз, единственная украинка, выступающая в "Абсолютном бойцовском чемпионате" (UFC), опубликовала откровенное фото в своем Instagram-аккаунте.

29-летняя Мороз сфотографировалась в купальнике-бикини в бассейне, отметившись в городе Майями (штат Флорида, США), расположенном на побережье Атлантического океана. "Счастливых праздников!" – подписала Мороз свое селфи.

Марина Мороз, спорт, борьба, единоборства, UFC
Источник: instagram / maryna_moroz_ufc

Под постом спортсменки, по состоянию на субботний вечер уже шесть с половиной тысяч лайков, а также сотни комментариев, среди которых невозможно найти ни одного с негативной оценкой публикации. Если не считать замечаний ряда подписчиков о том, что это "разбивает им сердце".

Это далеко не первый откровенный "лук" украинской спортсменки, которая и раньше баловала своих подписчиков фотографиями в различных бассейнах, пляжах, а также в гостиницах, перед зеркалом.

Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc
Марина Мороз, спорт, боец, фрифайт, ufs, ufc

Украинка выступает в UFC с 2015 года. Свой дебютный поединок Мороз проводила в Польше, где ей удалось победить британскую спортсменку Джоан Калдервуд болевым приемом. Всего в чемпионате UFC Мороз провела семь поединков, потерпев три поражения и одержав четыре победы.