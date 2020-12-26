Украинская спортсменка - боец UFC Марина Мороз опубликовала фото в бикини в бассейне

Украинка поздравила своих подписчиков с приближающимися новогодними праздниками новым селфи.

Спортсменка Марина Мороз, единственная украинка, выступающая в "Абсолютном бойцовском чемпионате" (UFC), опубликовала откровенное фото в своем Instagram-аккаунте.

29-летняя Мороз сфотографировалась в купальнике-бикини в бассейне, отметившись в городе Майями (штат Флорида, США), расположенном на побережье Атлантического океана. "Счастливых праздников!" – подписала Мороз свое селфи.

[ + – ] Источник: instagram / maryna_moroz_ufc

Под постом спортсменки, по состоянию на субботний вечер уже шесть с половиной тысяч лайков, а также сотни комментариев, среди которых невозможно найти ни одного с негативной оценкой публикации. Если не считать замечаний ряда подписчиков о том, что это "разбивает им сердце".

Это далеко не первый откровенный "лук" украинской спортсменки, которая и раньше баловала своих подписчиков фотографиями в различных бассейнах, пляжах, а также в гостиницах, перед зеркалом.

Украинка выступает в UFC с 2015 года. Свой дебютный поединок Мороз проводила в Польше, где ей удалось победить британскую спортсменку Джоан Калдервуд болевым приемом. Всего в чемпионате UFC Мороз провела семь поединков, потерпев три поражения и одержав четыре победы.