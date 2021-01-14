Услышьте Техас. Смогут ли в США "похоронить" Трампа и остановить раскол страны

Американская демократия показала свою уязвимость, но ее спасение не в том, чтобы вычеркнуть Трампа из политической жизни страны.

"Мы пройдем по Пенсильвания-авеню!" — воскликнул Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками за два часа до того, как Сенат и Палата представителей должны были официально утвердить победу Джо Байдена. Но вместо пешего марша к Капитолию во главе разношерстной компании MAGA-сообщества (Make America Great Again) он сел в черный внедорожник и отправился в свою резиденцию. Штурм американской святыни произошел без него. А когда позже принялся изображать из себя миротворца, ярые приверженцы Трампа покрыли его градом ругательств на Parler — платформе социальных сетей, любимой MAGA-активистами за ее слабую политику модерации. Одно из них, вероятно, войдет в историю наряду с самим шабашем 6 января: "дилдо". Для сеятеля фейковых новостей, а этим Трамп занимался всю свою каденцию, образ искусственного члена — своеобразная вершина эволюции. Вопрос, однако, в том, что все происшедшее означает для демократии — американской и не только.

Новый американский QAnon

Должно быть, неслучайно, что одна из самых тиражируемых фотографий из "осажденного" Капитолия — полуголый Джейк Анджели в меховой шапке с рогами. Он называет себя шаманом QAnon — крайне правой теории заговора, в которой утверждается, что клика поклоняющихся Сатане каннибалов-педофилов руководит всемирной сетью торговли детьми с целью сексуальной эксплуатации и готовит заговор против президента Трампа, который самозабвенно борется с этой напастью. В соответствии с QAnon, Трамп планирует "Бурю" — день расплаты, когда тысячи членов клики будут арестованы, предстанут перед военными трибуналами и будут отправлены в тюрьму Гуантанамо-Бей, а власть в стране перейдет в руки военных.

Это, по-видимому, апофеоз горячечного бреда, вскормленного Трампом. По букве Q на одежде родственные души изощренных конспирологов легко узнают друг друга. 35-летняя Эшли Бэббитт, ветеран ВВС США, служившая в Афганистане, Ираке, Кувейте и Катаре и убитая полицейским при попытке ворваться в зал заседаний Палаты представителей Конгресса, тоже была адептом QAnon. За день до трагических событий она написала: "Нас ничто не остановит. Они могут попытаться, но идет гроза, и она разразится над Вашингтоном меньше чем через 24 часа".

На самом деле гроза зародилась значительно раньше. Пул сторонников теории сатанинского заговора начал формироваться в 2017 году. Есть фото, датируемое ноябрем 2018-го, где запечатлен вице-президент страны Майк Пенс, разговаривающий с двумя хорошо экипированными бойцами полицейского спецназа в аэропорту во Флориде. На бронежилете одного из них, Майка Петтена, — знак в виде буквы Q на красном фоне. За это страж порядка получил дисциплинарное взыскание и был переведен в другое подразделение. Но это не отменяет факта, что к тому времени QAnon вовсю маршировало по Америке. Как и представители других правых и ультраправых движений.

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Накануне штурма Роберт Эванс, изучающий вербовки, радикализации и общения террористических группировок через интернет, написал на сайте Bellingcat, что в соцсетях типа Parler в "последние месяцы неоднократно звучали призывы к вооруженному насилию и казни избранных политических лидеров. Возможно, более тревожным было свидетельство того, что ранее разрозненные куски правого крыла и фашистские медиаэкосистемы начали объединяться более связными способами".

Почему на это вяло реагировали правоохранительные органы? История с Майком Петтеном отчасти дает ответ на этот вопрос. Ультраправые при Трампе перестали быть политической обочиной Америки. Они присутствуют в разных профессиональных "кастах". В том числе — в полиции. Необязательно клеймить себя буквой Q, откровенно позиционировать себя белым националистом (как Ричард Барнетт из Арканзаса, позировавший в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, задрав ногу на стол) или формально принадлежать к числу Proud Boys ("Гордых парней") — группировки, которая борется с иммигрантами и левыми активистами и поддерживает Трампа. Достаточно быть сочувствующим этим идеям.

Похоронить Трампа

Дэвид Игнатус в The Washington Post предположил, что полиция изначально получила установку на мягкое противодействие, чтобы потом сторонники Трампа не создали из пострадавших участников столкновений культ мучеников. К тому же, по его мнению, если бы насилие приобрело массовый характер, это могло бы стать для Трампа поводом для того, чтобы использовать Закон о восстании, ввести военное положение и, в сущности, отменить выборы.

Эту карту не разыграли. Хотя, как пишет The New Yorker, в течение нескольких последних недель Трамп об этом раздумывал. Причем настолько всерьез, что это взбудоражило высокопоставленных военных чиновников, а все живые экс-министры обороны выступили с совместным заявлением, осуждающим подобные намерения. После "взятия Капитолия" дело ограничилось лишь введением чрезвычайного положения в Вашингтоне.

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Зато над самим Трампом нависли новые тучи. Нэнси Пелоси назвала его помешанным и опасным человеком. Демократы в Конгрессе обнародовали проект резолюции об импичменте президента. Еще один вариант "обезвреживания" Трампа, на который они уповают, — приведение в действие 25-й поправки к Конституции США. Она принята в 1967 году после покушения на президента Кеннеди и регламентирует передачу президентской власти в кризисных ситуациях. В частности, если действующий глава Белого дома не в состоянии исполнять обязанности, однако не желает оставлять свою должность, его можно отстранить силами вице-президента (к которому перейдут полномочия) и глав основных исполнительных служб. Это своеобразный ультиматум Майку Пенсу. Но он отказался. Вице-президент старается лавировать, чтобы не стать мишенью и для слишком рьяных сторонников Трампа, и для демократов. К тому же сегодня сами члены кабинета Трампа выбрали беспроигрышную тактику: они попросту увольняются в массовом порядке.

Есть ли вообще смысл в импичменте за считаные дни до исхода 45-го президента из Белого дома? Оказывается, да. Это, как пишет Дэвид Леонхардт в The New York Times, дисквалификация Трампа "с будущей должности". По мнению обозревателя, "если его не лишат права занимать пост в будущем, Трамп сможет доминировать в Республиканской партии и формировать американскую политику в течение следующих четырех лет. Если его дисквалифицируют, невозможно знать, что произойдет, но ясно одно: необычно популярная фигура, отвергающая основные принципы американской демократии, больше не будет иметь права руководить ею".

Жребий демократии и демократия жребия

"Невозможно знать, что произойдет" — очень точный оборот от Леонхардта. И в силу того, во что превратилось американское общество за каденцию Трампа, и по причине массового падения удовлетворенностью демократией во всем мире, включая граждан страны звездно-полосатого флага. Последний доклад Freedom House указывает на то, что состояние демократии в мире ухудшается 14-й год подряд. За последнее десятилетие сами Соединенные Штаты потеряли восемь "демократических баллов": в 2009-м с индексом 94 страна находилась по соседству с Чехией, теперь с индексом 86 переместилась к Аргентине и Польше.

"Золотой век" либеральной демократии начал тускнеть в конце 1990-х. С этим приходится считаться. Элен Ландемор, выпустившая в прошлом году книгу "Открытая демократия. Народовластие в XXI веке", объясняет сегодняшнее положение дел тем, что профессиональные политики, чей карьерный взлет прошел в структурах традиционных политических партий, неспособны кого-либо представлять. Выход из кризиса — в "открытой демократии". Так, как это делалось в античности, — методом случайной выборки. Исследовательница ссылается на ряд недавних работ в политологии, из которых следует, что граждане, наделенные властью на ограниченный срок фактически при помощи жребия, могут решать серьезные задачи.

Ландемор не первая, кто ратует за игру в "орел/решка" применительно к демократии. Увидеть в этом панацею едва ли возможно. Но рациональное зерно — вполне. Особенно для Америки, где некоторые законы разнятся от штата к штату, а сама страна не строится по российскому принципу "Москва — и все остальное". Америка — сетевая, "горизонтальная" в большей степени, чем "вертикальная", какую бы иллюзию ни создавали небоскребы Нью-Йорка. Поэтому корни того, что случилось в Капитолии, следует искать не только в Вашингтоне и Белом доме, но в том, что происходит с американской демократией на местах. В конце концов, все эти люди, которые пошли за Трампом, чем-то жили и о чем-то думали в своих Техасах и Аризонах. Там их знали, как знали о том, какой идеологический бульон им по вкусу и почему.

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В минувший понедельник Джо Байден написал у себя в "Твиттере": "Работа следующих четырех лет должна заключаться в восстановлении демократии и уважения к верховенству закона, а также в обновлении политики, направленной на решение проблем, а не на разжигание огня ненависти и хаоса". Золотые слова. Но значительную часть этой работы ему придется перенести "в поля" — на уровень городов и штатов. Если, конечно, он хочет действительно изменить Америку, чтобы впредь она не делала ставок на какого-нибудь "Трампа 2.0" и не смотрела видео из Капитолия так, будто их снимал Эйзенштейн.