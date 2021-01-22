Импичмент Трампа: спикер Конгресса Нэнси Пэлоси требует завершить процесс

По ее мнению, процедура импичмента должна быть продолжена, даже если это оттолкнет сторонников Республиканской партии.

Спикер палаты представителей Конгресса, член Демократической партии Нэнси Пелоси призвала продолжить процесс импичмента 45-го президента США Дональна Трампа. Об этом сообщает Independent.

По ее словам, сделать это необходимо даже в том случае, если это оттолкнет часть сторонников Республиканской партии.

"Дело в том, что президент Соединенных Штатов совершил акт подстрекательства к восстанию", – добавила она во время своей пресс-конференции в четверг, 21 января.

В свою очередь, новый глава Белого дома Джо Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Трампу.

Напомним, в среду 13 января Палата представителей американского Конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Тогда же Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампу.

20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

В сети уже появился список первых 17 указов 46-го президента Соединенных Штатов. Более половины из них отменяют решения его предшественника Дональда Трампа.