Імпічмент Трампа: спікер Конгресу Ненсі Пелосі вимагає завершити процес
На її думку, процедура імпічменту повинна бути продовжена, навіть якщо це відштовхне прихильників Республіканської партії.
Спікер палати представників Конгресу, член Демократичної партії Ненсі Пелосі закликала продовжити процес імпічменту 45-го президента США Дональна Трампа. Про це повідомляє Independent.
За її словами, зробити це необхідно навіть у тому випадку, якщо це відштовхне частину прихильників Республіканської партії.
"Справа у тому, що президент Сполучених Штатів вчинив акт підбурювання до повстання", — додала вона під час своєї прес-конференції в четвер, 21 січня.
У свою чергу, новий глава Білого дому Джо Байден залишив за сенатом право вирішувати питання щодо імпічменту Трампу.
Нагадаємо, в середу 13 січня Палата представників американського Конгресу розпочала розглядати питання щодо імпічменту чинному президенту США Дональду Трампу.
Тоді ж Палата представників США вдруге проголосувала за імпічмент Трампу.
20 січня Байден прийняв присягу і офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу прийняла і Камала Харріс. Вона стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після прийняття присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.
У мережі вже з'явився список перших 17 указів 46-го президента Сполучених Штатів. Більше половини з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа.