Протесты в России: мужчина поджог себя в центре Москвы (видео)

Мужчину потушили дворники и полицейские, которые были рядом. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В центре Москвы во время антиправительственных митингов, которые в воскресенье, 31 января, проводят сторонники оппозиционера Алексея Навального, произошла попытка самосожжения. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел недалеко от станции метро "Тверская".

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На видео видно, как мужчина пытается поджечь себя, но рядом были люди, которым удалось его потушить. Огонь сбивали дворники и полицейские с помощью подручных средств, а силовик даже использовал собственное обмундирование.

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Позже стало известно, что мужчину с 60% ожогов тела доставили в реанимацию одной из столичных клиник, где за его жизнь борются врачи.

Как пишут журналисты, мужчину зовут Виктор Руденко. Причиной же такого поступка называют действия мошенников, которые обманули его и отобрали его квартиру.

По информации канала "112", Руденко наблюдался у психиатра, его диагноз – хроническое бредовое расстройство.

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Напомним, 31 января в России проходят масштабные митинги в поддержку Алексея Навального. В Москве уже задержали супругу оппозиционера, а в Питере – рэпера Oxxxymiron.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в Москве и Санкт-Петербурге.