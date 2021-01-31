Протести в Росії: чоловік підпалив себе в центрі Москви (відео)

Чоловіка загасили двірники і поліцейські, які були поруч. Зараз за його життя борються лікарі.

У центрі Москви під час антиурядових мітингів, які в неділю, 31 січня, проводять прихильники опозиціонера Олексія Навального, сталася спроба самоспалення. Як повідомляє Telegram-канал Mash, інцидент стався недалеко від станції метро "Тверська".

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На відео видно, як чоловік намагається підпалити себе, але поруч були люди, яким вдалося його загасити. Вогонь збивали двірники і поліцейські за допомогою підручних засобів, а силовик навіть використовував власне обмундирування.

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Пізніше стало відомо, що чоловіка з 60% опіків тіла доставили до реанімації однієї зі столичних клінік, де за його життя борються лікарі.

Як пишуть журналісти, чоловіка звати Віктор Руденко. Причиною ж такого вчинку називають дії шахраїв, які обдурили його і відібрали його квартиру.

За інформацією каналу "112", Руденко спостерігався у психіатра, його діагноз — хронічний маячний розлад.

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Нагадаємо, 31 січня в Росії проходять масштабні мітинги на підтримку Олексія Навального. У Москві вже затримали дружину опозиціонера, а в Петербурзі — репера Oxxxymiron.

Попередні мітинги на підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення політика, який відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділенні поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, в тому числі про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства у відносини представника влади. Серед затриманих – сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція пов'язала людей в Москві і Санкт-Петербурзі.