В России нашли "украинский след" в митингах за Навального

По мнению экс-зампреда профильной комиссии Общественной палаты РФ, украинские спецслужбы подстрекают к протестам.

В организации протестов в России существует значительный зарубежный след, в частности – украинских спецслужб, которые якобы подстрекают к протестам с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях. Об заявил бывший первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

Они же, по его словам, "подстраховывают" штабы оппозиционера Алексея Навального.

[ + – ]

Говоря о протестах РФ, Малькевич также вспоминает блогеров из социальной сети TikTok.

"TikTok был основной площадкой по разгону фейков именно потому, что там блогеры показали себя людьми с минимальной социальной ответственностью", – заявил он в комментарии "РИА Новости".

По словам Малькевича, который сейчас является гендиректором телеканала "Санкт-Петербург", именно публикации в TikTok были наиболее направлены на "крайнюю дестабилизацию". В том числе там, по его словам, люди и получали "бесконечные методички, памятки, как правильно протестовать".

"При этом почему-то не только учили делать вот эти так называемые сцепки, но и рекомендовали выставлять вперед женщин. <…> Теперь фейки стали жесткие, агрессивные. Задача — показать зверства силовиков, вызвать реальные кровопролития и взвинтить градус противостояния к следующим выходам", – заключил Малькевич.

Об "украинском следе" говорится и в статье в российской газете "Комсомольская правда". Там утверждается, что владельцы аккаунтов в TikTok, делающие публикации, связанные с митингами, являются "не просто сочувствующими блогерами, а агентами СБУ".

"Выходит, что сторонникам Навального легче найти активистов среди бывших и настоящих сотрудников спецслужб Украины, чем сторонников в Европе и России. И находят они их среди украинских националистов или извращенцев. И это закономерно: на обиженных воду возят. Но не слишком ли заигрались украинские диванные спецслужбы подталкивая к преступлениям российских детей?", – говорится в материале.

Напомним, 31 января в России проходят масштабные митинги в поддержку Алексея Навального. В Москве уже задержали супругу оппозиционера, а в Питере – рэпера Oxxxymiron.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в Москве и Санкт-Петербурге.