У Росії знайшли "український слід" в мітингах за Навального

На думку екс-заступника голови профільної комісії Громадської палати РФ, українські спецслужби підбурюють до протестів.

В організації протестів в Росії існує значний зарубіжний слід, зокрема — українських спецслужб, які нібито підбурюють до протестів за допомогою фейковий акаунтів в соцмережах. Про заявив заступник голови Комісії Громадської палати РФ з розвитку інформаційного співтовариства, ЗМІ та масових комунікацій Олександр Малькевич.

Вони ж, за його словами, "підстраховують" штаби опозиціонера Олексія Навального.

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Говорячи про протести РФ, Малькевич також згадує блогерів з соціальної мережі TikTok.

"TikTok був основним майданчиком з розгону фейків саме тому, що там блогери показали себе людьми з мінімальною соціальною відповідальністю", — заявив він в коментарі "РИА Новости".

За словами Малькевича, який зараз є гендиректором телеканалу "Санкт-Петербург", саме публікації в TikTok були найбільш спрямованими на "крайню дестабілізацію". У тому числі там, за його словами, люди і отримували "нескінченні методички, памʼятки, як правильно протестувати".

"При цьому чомусь не тільки вчили робити ось ці так звані зчіпки, а й рекомендували виставляти вперед жінок. <…> Тепер фейки стали жорсткі, агресивні. Завдання — показати звірства силовиків, викликати реальні кровопролиття і накрутити градус протистояння до наступних виходів", — уклав Малькевич.

Про "український слід" йдеться і в статті в російській газеті "Комсомольська правда". Там стверджується, що власники акаунтів в TikTok, що роблять публікації, повʼязані з мітингами, є "не просто співчуваючими блогерами, а агентами СБУ".

"Виходить, що прихильникам Навального легше знайти активістів серед колишніх і теперішніх співробітників спецслужб України, ніж прихильників в Європі та Росії. І знаходять вони їх серед українських націоналістів або збоченців. І це закономірно: на скривджених воду возять. Але чи не занадто загралися українські диванні спецслужби підштовхуючи до злочинів російських дітей?", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 31 січня в Росії проходять масштабні мітинги в підтримку Олексія Навального. У Москві вже затримали дружину опозиціонера, а в Пітері — репера Oxxxymiron.

Попередні мітинги в підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення Олексія Навального, який відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділенні поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, в тому числі про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства у відносини представника влади. Серед затриманих -Сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція повʼязала людей в Москві і Санкт-Петербурзі.