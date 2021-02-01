Митинги в России: видео с нападением на ОМОН помогала распространять АП Путина, - СМИ

По данным "Открытых медиа", видеоролик загружались из одного облачного хранилища, которое использовалось администрацией Путина для рассылки видео по лояльным СМИ.

Видеоролик, снятый во время митингов в поддержку российского политика Алексея Навального, на котором якобы протестующий с битой нападает на ОМОН, распространялись в СМИ по указанию администрации президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет "Открытые медиа" со ссылкой на истоничики.

"На снятом вечером 31 января видео мужчина в маске и капюшоне демонстративно достает бейсбольную биту, подходит к бойцам ОМОНа, несколько раз замахивается и тут же падает, "обезвреженный" сотрудниками Росгвардии. Видеозапись во время митинга 31 января первым опубликовал телеграм-канал "OMON Moscow" в 17:26 московского времени", — пишет издание.

Новость о нападении на бойца ОМОНа опубликовали сразу несколько СМИ, в частности Вести, телеканал НТВ, Интерфакс и Комсомольская правда.

"Одновременно с выходом ролика на телеграм-канале файл с ним загрузили на "Яндекс.Диск" в папку под названием "31 января — видео и фото-материалы", которая использовалась администрацией президента для рассылки видео по лояльным СМИ, рассказал собеседник "Открытых медиа". Владельцем папки указан пользователь zanalitik", — пишет издание.

По данным "Открытых медиа", в платформе для блогеров Яндекс.Дзене есть канал названием Zanalitik, который рассказывает о спаде протестных настроений, мании величия Алексея Навального и западных кураторах политика.

На канал zanalitik ссылаются журналистки Russia Today Леся Рябцева и Мария Бутина и другие Telegram-каналы.

31 января на облачное хранилище загрузили и другие видеоролики: видео целующихся молодых людей с названием "Геи на митинге Навального в Москве", видеозапись работников Росгвардии, которые меняют колесо на машине помощницы Евгения Петросяна. Часть этих видео также была опубликована в Telegram-канале "OMON Moscow".

Напомним, 31 января в России проходили масштабные митинги в поддержку Алексея Навального. В Москве уже задержали супругу оппозиционера, а в Питере – рэпера Oxxxymiron. Во время протестных акций в Москве сгорел автомобиль Росгвардии, который находился на Вознесенском переулке.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.