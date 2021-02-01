Мітинги в Росії: відео з нападом на ОМОН допомагала поширювати АП Путіна, — ЗМІ

За даними "Відкритих медіа", відеоролик завантажувалися з одного хмарного сховища, яке використовувалося адміністрацією Путіна для розсилки відео лояльним ЗМІ.

Відеоролик, знятий під час мітингів на підтримку російського політика Олексія Навального, на якому нібито протестувальник з битою нападає на ОМОН, поширювалися в ЗМІ за вказівкою адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Про це пише "Відкриті медіа" з посиланням на джерела.

"На знятому ввечері 31 січня відео чоловік в масці і капюшоні демонстративно дістає бейсбольну битку, підходить до бійців ОМОНу, кілька разів замахується і відразу ж падає, "знешкоджений" співробітниками Росгвардіі. Відеозапис під час мітингу 31 січня першим опублікував телеграм-канал "OMON Moscow" о 17:26 за московським часом", — пише видання.

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Новину про напад на бійців ОМОНу опублікували відразу декілька ЗМІ, зокрема Вести, телеканал НТВ, Інтерфакс та Комсомольська правда.

"Одночасно з виходом ролика на телеграм-каналі файл з ним завантажили на "Яндекс.Диск" в папку під назвою "31 січня — відео та фото-матеріали", яка використовувалася адміністрацією президента для розсилки відео лояльним ЗМІ, розповів співрозмовник "Відкритих медіа". Власником папки зазначений користувач zanalitik", — пише видання.

За даними "Відкритих медіа", в платформі для блогерів Яндекс.Дзен є канал з назвою Zanalitik, який розповідає про спад протестних настроїв, манію величі Олексія Навального і західних кураторів політика.

На канал zanalitik посилаються журналістки Russia Today Леся Рябцева і Марія Бутіна та інші Telegram-канали.

31 січня на хмарне сховище завантажили й інші відеоролики: відео молодих людей, які цілуються, з назвою "Геї на мітингу Навального в Москві", відеозапис працівників Росгвардіі, які змінюють колесо на машині помічниці Євгена Петросяна. Частина цих відео також була опублікована в Telegram-каналі "OMON Moscow".

Нагадаємо, 31 січня в Росії проходили масштабні мітинги на підтримку Олексія Навального. У Москві вже затримали дружину опозиціонера, а в Пітері — репера Oxxxymiron. Під час протестних акцій в Москві згорів автомобіль Росгвардіі, який знаходився на Вознесенському провулку.

Попередні мітинги на підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже у 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення Олексія Навального, який відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділку поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.