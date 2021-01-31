Во время протестов в Москве сгорел автомобиль Росгвардии (фото)

Одни источники сообщают, что автомобиль подожгли, другие – что пожар произошел из-за короткого замыкания.

В воскресенье, 31 января, во время протестных акций сторонников оппозиционера Алексея Навального в Москве сгорел автомобиль Росгвардии, который находился на Вознесенском переулке. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МЧС.

По данным экстренных служб, пожар случился по адресу Вознесенский переулок, д. 20, строение 2. Его площадь составила пять квадратных метров.

"Никто не пострадал. В 14:30 пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Изначально предполагалось, что возгорание произошло в результате короткого замыкания. При этом, если верить ряду российских СИ, в частности – радио "Говорит Москва", изначально "РИА Новости", ссылаясь на источники экстренных службах, писало о том, что причиной пожара мог стать поджог автомобиля. Сейчас на сайте издания такая информация отсутствует.

В свою очередь, Baza со ссылкой на правоохранителей Москвы пишет, что полиция все-таки возбудила дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Якобы по информации следствия, машину целенаправленно сожгли неизвестные.

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По данным Telegram-канала, факт поджога удалось установить после просмотра камер наблюдения в переулке. На них попали некие молодые люди, чьи лица скрывали маски.

Напомним, 31 января в России проходили масштабные митинги в поддержку Алексея Навального. В Москве уже задержали супругу оппозиционера, а в Питере – рэпера Oxxxymiron.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в Москве и Санкт-Петербурге.