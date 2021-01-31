Під час протестів в Москві згорів автомобіль Росгвардіі (фото)

Одні джерела повідомляють, що автомобіль підпалили, інші — що пожежа сталася через коротке замикання.

У неділю, 31 січня, під час протестних акцій прихильників опозиціонера Олексія Навального в Москві згорів автомобіль Росгвардіі, який знаходився на Вознесенському провулку. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на МНС.

За даними екстрених служб, пожежа сталася за адресою Вознесенський провулок, д. 20, будова 2. Його площа склала пʼять квадратних метрів.

"Ніхто не постраждав. О 14:30 пожежу ліквідовано", — сказав співрозмовник агентства.

Спочатку панувала думка, що займання сталося в результаті короткого замикання. При цьому, якщо вірити деяким російським ЗМІ, зокрема — радіо "Говорит Москва", спочатку "РИА Новости", посилаючись на джерела в екстрених службах, писало про те, що причиною пожежі міг стати підпал автомобіля. Зараз на сайті видання така інформація відсутня.

У свою чергу, Baza з посиланням на правоохоронців Москви пише, що поліція все-таки порушила справу за статтею "Умисне пошкодження майна". Нібито за інформацією слідства, машину цілеспрямовано спалили невідомі.

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За даними Telegram-каналу, факт підпалу вдалося встановити після перегляду камер спостереження на провулку. На них потрапили якісь молоді люди, чиї обличчя приховували маски.

Нагадаємо, 31 січня в Росії проходили масштабні мітинги на підтримку Олексія Навального. У Москві вже затримали дружину опозиціонера, а в Петербурзі — репера Oxxxymiron.

Попередні мітинги на підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення політика, який відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділенні поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, в тому числі про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства у відносини представника влади. Серед затриманих – сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція повʼязала людей в Москві і Санкт-Петербурзі.