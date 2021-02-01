Амстердам переместит квартал "красных фонарей" на окраины в рамках "перезагрузки" города

Работники не останутся без собственного "учреждения". Правда, новое еще предстоит подыскать.

Члены городского совета голландского Амстердама сошлись на том, что бордели в районе "Красных фонарей" Амстердама будут закрыты, а "эротический центр" города будет перенесен подальше от экономического центра, передает "The Guardian".

Мэр города Фемке Халсема сообщила, что предложение "закрыть значительное количество окон в узких переулках вокруг доков" было поддержано широкой группой политических партий. Политик отметила, что "точка" должна быть закрыта, поскольку женщины, работающие в указанном районе, "стали туристической достопримечательностью, привлекая к себе внимание и оскорбления".

При этом, по ее словам, секс-работники не останутся без собственного "учреждения", правда новое – еще предстоит подыскать.

Как сообщается в материале, секс-работники крупнейшего и наиболее известного из кварталов красных фонарей в Амстердаме – Де Валлен (нидерл. De Wallen; Dе Walletjes) – "будут приглашены переехать в специально построенный центр в другом месте Амстердама, местонахождение которого еще предстоит определить".

Первоначально этот закон лоббировали нидерландская христианско-демократическая политическая партия "Христианско-демократический призыв", а также ортодоксально-протестантская политическая партия "Христианский Союз" ("ChristenUnie"). Теперь же их "Народная партия за свободу и демократию" поддерживают ВВД, партия голландского премьер-министра Марка Рютте, а также "Лейбористская партия" и "Зеленые".

"Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей. Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не любой ценой. Мы должны решительно вмешаться", – заявил представитель "Лейбористской партии" Деннис Буткан.

Когда эта идея была впервые предложена, недавно сформированная лоббистская группа под названием "Red Light United" заявила, что 90% из 170 опрошенных ею секс-работниц хотели бы работать в окнах в узких переулках и улицах Сингел и Де Валлен, выходящих на канал.

Один из членов группы, известный под псевдонимом Foxxy, сообщил изданию, что перемещение этих рабочих мест "не вариант", поскольку тогда клиенты элементарно не будут знать, где найти секс-работников: "Будет ли Халсема иногда организовывать для них автобусные поездки в Вестелийк Хавенгебид (район к северу от центра города, – ред.)?"

При этом, большинство членов гор совета согласились с тем, что переезд "необходим для изменения типа туристов, привлекаемых в Амстердам".

Напомним, новоназначенный глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко допускает легализацию проституции в стране, если государство сможет "законодательно определить правила игры на этом рынке".