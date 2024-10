Решил прибраться: механик в музее выбросил в мусорное ведро произведение искусства (фото)

Работа французского художника Александра Лаве на первый взгляд кажется двумя помятыми пивными банками. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что они тщательно расписаны вручную акриловыми красками.

Related video

Механик, работающий в музее LAM в Лиссе (Голландия), решил, что произведение искусства под названием All The Good Times We Spent Together — это мусор. Об этом пишет The Guardian.

В голландском музее нашли произведение искусства, похожее на две пустые пивные банки. Один из сотрудников случайно выбросил необычную скульптуру в урну, решив, что это мусор.

Работа под названием All The Good Times We Spent Together французского художника Александра Лаве на первый взгляд кажется двумя выброшенными и помятыми банками из-под пива. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что на самом деле они тщательно расписаны вручную акриловыми красками. Сотрудники музея утверждают, что на это потребовалось много времени и усилий. Их художественную ценность не заметил один из механиков, который увидел их рядом с лифтом и выбросил в мусорный бак.

Фрукье Баддинг, представитель музея LAM в Лиссе, рассказала, что произведения искусства часто оставляют в необычных местах.

"Мы стараемся постоянно удивлять посетителей", — сказала она.

Куратор Элиза ван ден Берг нашла работу хужожника в мусорном мешке Фото: Alexandre Lavet

Куратор Элиза ван ден Берг вернулась с небольшого перерыва и заметила, что банки исчезли. Она извлекла их из мусорного мешка как раз в тот момент, когда их уже собирались выбросить.

"Теперь мы поставили работу в более традиционное место на постамент, чтобы она могла отдохнуть после своего приключения", — сказала Баддинг.

Она подчеркнула, что "не испытывает никаких обид" по отношению к механику, который только что начал работать в музее.

"Он просто выполнял свою работу", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что старинную картину, купленную за 50 долларов, могут продать за 200 тысяч. Торговец произведениями искусства Аллен Трейбиц наткнулся на рисунок на распродаже. Теперь ожидается, что редкая картина будет продана на аукционе за шестизначную сумму.

Также стало известно, что мужчина обнаружил жуткую находку за своим мусорным баком. Он заметил треугольную языческую диаграмму, выгравированную на доске, прислоненной к его мусорной корзине. Мужчина также добавил, что к предмету также прилагалось письмо, содержащее еще одну жуткую схему.