Вирішив прибратися: механік у музеї викинув у відро для сміття витвір мистецтва (фото)

Робота французького художника Александра Лаве на перший погляд здається двома пом'ятими пивними банками. Однак при найближчому розгляді стає зрозуміло, що вони ретельно розписані вручну акриловими фарбами.

Механік, який працює в музеї LAM у Ліссі (Голландія), вирішив, що твір мистецтва під назвою All The Good Times We Spent Together — це сміття. Про це пише The Guardian.

У голландському музеї знайшли витвір мистецтва, схожий на дві порожні пивні банки. Один зі співробітників випадково викинув незвичайну скульптуру в урну, вирішивши, що це сміття.

Робота під назвою All The Good Times We Spent Together французького художника Александра Лаве на перший погляд здається двома викинутими й пом'ятими банками з-під пива. Однак при найближчому розгляді виявляється, що насправді вони ретельно розписані вручну акриловими фарбами. Співробітники музею стверджують, що на це знадобилося багато часу і зусиль. Їхню мистецьку цінність не помітив один із механіків, який побачив їх поруч із ліфтом і викинув у сміттєвий бак.

Фрук'є Баддінг, представниця музею LAM у Ліссі, розповіла, що твори мистецтва часто залишають у незвичних місцях.

"Ми намагаємося постійно дивувати відвідувачів", — сказала вона.

Кураторка Еліза ван ден Берг знайшла роботу художника у сміттєвому мішку Фото: Alexandre Lavet

Куратор Еліза ван ден Берг повернулася з невеликої перерви й помітила, що банки зникли. Вона витягла їх зі сміттєвого мішка якраз у той момент, коли їх уже збиралися викинути.

"Тепер ми поставили роботу в більш традиційне місце на постамент, щоб вона могла відпочити після своєї пригоди", — сказала Баддінг.

Вона підкреслила, що "не відчуває жодних образ" щодо механіка, який щойно почав працювати в музеї.

"Він просто виконував свою роботу", — додала вона.

