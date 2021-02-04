"Оставайтесь свободными!", - на сайте Навального появилось обращение к россиянам

Оппозиционер заявил, что, несмотря на заключение, он "чувствует себя свободным". Граждан же он призвал не бояться и освободить страну от "воров-оккупантов".

4 января 2021 года на сайте заключенного российского оппозиционера Алексея Навального появилось обращение к россиянам, в котором тот призвал всех "оставаться свободными".

"Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи", — написал Навальный.

Оппозиционер считает, что происходящее с ним с момента возвращения в Россию — это "месть Путина лично ему".

"И я в очередной раз призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро?", — написал осужденный политик.

Навальный считает, что политическая элита в России может удерживать власть лиши опираясь на страх людей. Однако оппозиционер уверен, что несогласные с таким раскладом вещей могут, поборов страх, избавить страну от "воров-оккупантов".

"Правда на нашей стороне. Оставайтесь свободными", — написал Навальный.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.

Вернулся в Россию 17 января Навальный после лечения в немецкой клинике "Шарите". В августе 2020 года его отравили, после чего тот впал в кому. Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.