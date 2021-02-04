"Залишайтеся вільними!", — на сайті Навального з'явилося звернення до росіян

Опозиціонер заявив, що, незважаючи на вирок, він "відчуває себе вільним". Громадян же він закликав не боятися і звільнити країну від "злодіїв-окупантів".

4 січня 2021 року на сайті увʼязненого російського опозиціонера Олексія Навального зʼявилося звернення до росіян, у якому той закликав усіх "залишатися вільними".

"Залізні двері за мною зачиняються з оглушливим брязкотом, але я відчуваю себе вільною людиною. Завдяки впевненості у своїй правоті. Завдяки вашій підтримці. Завдяки підтримці своєї сімʼї", — написав Навальний.

Опозиціонер вважає, що те, що відбувається з ним з моменту повернення в Росію — це "помста Путіна особисто йому".

"І я вчергове закликаю: не дайте себе залякати. Не дайте обдурити себе за допомогою ілюзії сили і крутизни. Яка ж це сила, якщо їм доводиться потайки труїти людей і беззаконно їх садити? Де їхня всенародна підтримка, якщо вибори вони можуть виграти, тільки не пускаючи на них незалежних кандидатів, а страх перед протестувальниками змушує їх закривати станції метро?", — написав засуджений політик.

Навальний вважає, що політична еліта в Росії може утримувати владу, спираючись на страх людей. Однак опозиціонер упевнений, що незгодні з таким розкладом речей можуть, поборовши страх, позбавити країну від "злодіїв-окупантів".

"Правда на нашому боці. Залишайтеся вільними", — написав Навальний.

Нагадаємо: 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Акції проходили в Москві і в Пітері і 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному. Силовики також проводили затримання учасників протесту.

Повернувся в Росію 17 січня Навальний після лікування в німецькій клініці "Шаріте". У серпні 2020 року його отруїли, після чого той впав у кому. Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, у якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.