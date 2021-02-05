Франция сможет использовать "Спутник V", - Макрон

Президент Франции упомянул недавнюю публикацию, в которой демонстрируется "высокая эффективность этой вакцины".

В Европейском союзе примут все вакцины, которые получат одобрение регулятора, в том числе российскую вакцину "Спутник V". Об этом в эфире телеканала LCI заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства отметил, что недавняя статья (вероятно, речь идет о публикации в журнале The Lancet) "демонстрирует высокую эффективность этой вакцины".

Использовать же эту или какую-то другую вакцину во Франции смогут после одобрения медицинским регулятором в самой стране, а также в Евросоюзе.

"Это не политический вопрос, это научный вопрос", — отметил политик.

Макрон также пообещал, что каждый желающий француз сможет вакцинироваться до конца лета.

Напомним, на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. В частности, об ее начале сообщили в понедельник, 1 февраля местные "власти", что решительно отрицают в Российском фонде прямых инвестиций.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В середине января премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.