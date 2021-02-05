Макрон високо оцінив російську вакцину "Супутник V"

Президент Франції згадав нещодавню публікацію, у якій демонструється "висока ефективність цієї вакцини". Він вважає, що її можна використовувати.

У Європейському союзі приймуть усі вакцини, які отримають схвалення регулятора, у тому числі російську вакцину "Супутник V". Про це в ефірі телеканалу LCI заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Голова держави зазначив, що недавня стаття (ймовірно, мова йде про публікацію в журналі The Lancet ) "демонструє високу ефективність цієї вакцини".

Використовувати цю або іншу вакцину у Франції зможуть після схвалення медичним регулятором у самій країні, а також у Євросоюзі.

"Це не політичне питання, а наукове", — зазначив політик.

Макрон також пообіцяв, що кожен охочий француз зможе вакцинуватися до кінця літа.

Нагадаємо: на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19. Зокрема, про її початок повідомили в понеділок, 1 лютого місцева "влада", що рішуче заперечують у Російському фонді прямих інвестицій.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

У середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією.