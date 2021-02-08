Суд в Москве заочно арестовал украинца, помогавшего Навальному

Формально Александр Хоменко обвинен в мошенничестве на территории России.

Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в мошенничестве "фактического руководителя" компаний "Строй инжиниринг" и "ВИП сервис" украинца Александра Хоменко. Ранее Следственный комитет (СК) России предъявил ему заочное обвинение по трем эпизодам "мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере". Он объявлен в международный розыск. По данным СК, Хоменко спонсирует "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.

Что касается мошенничества, то по версии следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания.

"Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ", – сказала представитель СК.

"Соучастники", якобы, похитили более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области.

Как считают в СКР, Хоменко также оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается в Украине.

Александр Хоменко упоминается в отчете ФБК за 2013 год. Фонд выразил ему и другим людям благодарность за совместную работу.

Российские провластные СМИ писали, что Хоменко, якобы, подыскивал помещения для офисов ФБК, нанимал специалистов для проектов Навального и проводил закрытые семинары по обучению технологиям госпереворота.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того ему назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты повторились. Силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.

Вернулся в Россию Навальный 17 января после лечения в немецкой клинике "Шарите". В августе 2020 года его отравили, после чего тот впал в кому. Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.