Суд у Москві заочно заарештував українця, який допомагав Навальному

Формально Олександр Хоменко звинувачений в шахрайстві на території Росії.

Басманний суд Москви заочно заарештував у звинуваченні в шахрайстві "фактичного керівника" компаній "Строй инжиниринг" і "ВИП сервис" українця Олександра Хоменко. Раніше Слідчий комітет (СК) Росії предʼявив йому заочне звинувачення за трьома епізодами "шахрайства, вчиненого організованою групою, в особливо великому розмірі". Він оголошений у міжнародний розшук. За даними СК, Хоменко спонсорує "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) опозиціонера Олексія Навального.

Що стосується шахрайства, то за версією слідства, у 2017, 2018 і 2019 роках між юридичними особами, якими фактично керував Хоменко, і Сергієво-Посадським соціально-економічним технікумом було укладено 10 контрактів на виконання робіт капітального ремонту будівлі.

"Хоменко та інші особи, які діяли з ним у складі організованої групи, ввели в оману посадових осіб Міністерства освіти Московської області, внісши в документи завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт", — сказала представниця СК.

"Співучасники", нібито, викрали понад 30 млн рублів, отримані з бюджету Московської області.

Як вважають в СКР, Хоменко також надавав фінансову підтримку ФБК і наразі ховається в Україні.

Олександр Хоменко згадується в звіті ФБК за 2013 рік. Фонд висловив йому та іншим людям подяку за спільну роботу.

Російські провладні ЗМІ писали, що Хоменко нібито підшукував приміщення для офісів ФБК, наймав фахівців для проектів Навального і проводив закриті семінари з навчання технологій держперевороту.

Нагадаємо, 2 лютого суд у Москві замінив умовний термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 року. Крім того йому призначили штраф 500 тисяч рублів.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував Олексія Навального, який повернувся до Росії, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Одразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці та влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести повторилися. Силовики затримали понад 4 000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Акції проходили в Москві та в Санкт-Петербурзі й 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному. Силовики також проводили затримання учасників протесту.

Повернувся в Росію Навальний 17 січня після лікування в німецькій клініці "Шаріте". У серпні 2020 року його отруїли, після чого той впав у кому. Німецька лабораторія знайшла рештки отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність решток отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.