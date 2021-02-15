"Письмо для Байдена": возле Белого дома задержали вооруженную пару

Полиция арестовала мужчину и женщину, обнаружив у них в авто пистолет и пулемет.

В Вашингтоне возле Белого дома полиция задержала 66-летнюю женщину, у которой в машине лежал заряженный пистолет, и сопровождавшего ее мужчину с ручным пулеметом, передает The Daily Mail.

По словам женщины, у нее было письмо для президента Джо Байдена. Об этом она заявила охраннику возле резиденции президента.

В результате гражданку по имени Сильвия Холл арестовали за ношение пистолета без лицензии, незарегистрированного огнестрельного оружия и незарегистрированных боеприпасов. Мужчина, имя которого официальные лица не назвали, был арестован за хранение пулемета. Сейчас полиция проводит расследование по этому факту и пытается выяснить настоящие мотивы появления пары у стен Белого дома.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.

После штурма Капитолия некоторые члены Конгресса выразили обеспокоенность, что их коллеги-законодатели с правыми взглядами могут нести угрозу их жизни.

Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что возможно, некоторые конгрессмены будут привлечены к уголовной ответственности, если будет установлено, что они "способствовали и подстрекали" нападение на Капитолий.

После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию. Однако Сенат США 13 февраля не поддержал импичмент 45-го президента. За такое решение проголосовали лишь 57 сенаторов при необходимых для этого 67 или двух третей голосов.