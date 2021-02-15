"Лист для Байдена": біля Білого дому затримали озброєну пару

Поліція заарештувала чоловіка та жінку, виявивши у них в авто пістолет і кулемет.

У Вашингтоні біля Білого дому поліція затримала 66-річну жінку, в якої в машині лежав заряджений пістолет, і чоловіка, який супроводжував її, з ручним кулеметом, передає The Daily Mail.

За словами жінки, у неї був лист для президента Джо Байдена. Про це вона заявила охоронцеві біля резиденції президента.

Унаслідок громадянку на імʼя Сильвія Холл заарештували за носіння пістолета без ліцензії, незареєстрованої вогнепальної зброї та незареєстрованих боєприпасів. Чоловік, імʼя якого офіційні особи не назвали, був заарештований за зберігання кулемета. Зараз поліція проводить розслідування за цим фактом і намагається зʼясувати справжні мотиви появи пари біля стін Білого дому.

Нагадаємо, 6 січня сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через барʼєри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів вибірців, які повинні підтвердити перемогу Джо Байдена.

Наступного дня після штурму Капітолію, 7 січня, головний демократ Сенату Чак Шумер закликав до негайного усунення президента Дональда Трампа від займаної посади.

Після штурму Капітолію деякі члени Конгресу висловили стурбованість, що їх колеги-законодавці з правими поглядами можуть нести загрозу їх життя.

Так, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що можливо, деякі конгресмени будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо буде встановлено, що вони "сприяли і підбурювали" напад на Капітолій.

Після цих подій в парламенті США почали процедуру імпічменту Дональду Трампу — за підбурювання до насильства. Однак Сенат США 13 лютого не підтримав імпічмент 45-го президента. За таке рішення проголосували лише 57 сенаторів при необхідних для цього 67 або двох третин голосів.