Люди, которые носят очки, реже заболевают COVID-19, – ученые

По словам исследователей, постоянные носители очков реже прикасаются к лицу и глазам, потому в три раза реже заболевают коронавирусом.

Люди, которые носят очки, оказались более защищенными к COVID-19, чем остальные. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты исследования ученых из Индии.

Такие выводы были сделаны на основании опроса, в котором приняли участие 304 пациента с COVID-19. 19% из них большую часть времени носили очки. Ученые выяснили, что люди, которые носят очки по восемь часов в день, реже заражаются коронавирусом.

Исследователи отметили, что люди, которые носят очки, реже трогают глаза.

"Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он прикасается к глазам около трех раз", – отметили они в исследовании, подчеркнув, что очки снижают частоту таких контактов.

Таким образом, очки могут быть защитным фактором, который снижает риск передачи вируса через слизистую оболочку глаз.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине выявлено почти 4,5 тысячи новых случаев болезни.

Напомним, министр охраны здоровья Максим Степанов в пятницу (19 февраля) улетал в Индию за поставками вакцины в Украину. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал 7 областей, куда вакцина поедет первой.

Фокус разбирался, почему вместо первых прививок министр Степанов провел брифинг.

Примечательно, что первые партии вакцин в министерстве ожидали еще до 15 февраля, однако поставка так и не состоялась. По словам Степанова, причиной срыва стали "технические" и "бюрократические" трудности.

Позже глава МОЗ утверждал, что вакцина начнется "до конца этой недели", приедет вакцина от AstraZeneca.

По словам Ирины Верещук, если до конца февраля в Украине не начнется вакцинация населения от коронавируса, то Степанова могут отправить в отставку.