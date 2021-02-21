Люди, які носять окуляри, рідше хворіють COVID-19, — вчені

За словами дослідників, постійні носії очок рідше торкаються до лиця і очей, тому в три рази рідше хворіють коронавірусом.

Люди, які носять окуляри, виявилися більш захищеними до COVID-19, ніж інші. Про це повідомляє The Sunday Telegraph з посиланням на результати дослідження вчених з Індії.

Такі висновки були зроблені на підставі опитування, в якому взяли участь 304 пацієнта з COVID-19. 19% з них більшу частину часу носили окуляри. Вчені з'ясували, що люди, які носять окуляри по вісім годин на день, рідше заражаються коронавірусом.

Дослідники відзначили, що люди, які носять окуляри, рідше чіпають очі.

"Людина має звичай стосуватися особи в середньому 23 рази на годину, за той же проміжок часу він торкається до очей близько трьох раз", — зазначили вони в дослідженні, підкресливши, що окуляри знижують частоту таких контактів.

Таким чином, окуляри можуть бути захисним фактором, який знижує ризик передачі вірусу через слизову оболонку очей.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні виявлено майже 4,5 тисячі нових випадків хвороби.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов в п'ятницю (19 лютого) полетів до Індії за поставками вакцини в Україну. А головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав 7 областей, куди вакцина поїде першої.

Фокус розбирався, чому замість перших щеплень міністр Степанов провів брифінг.

Примітно, що перші партії вакцин в міністерстві очікували ще до 15 лютого, проте поставка так і не відбулася. За словами Степанова, причиною зриву стали "технічні" і "бюрократичні" труднощі.

Пізніше глава МОЗ стверджував, що вакцина почнеться "до кінця цього тижня", приїде вакцина від AstraZeneca.

За словами Ірини Верещук, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавирусу, то Степанова можуть відправити у відставку.