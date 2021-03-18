В Мексике среди газировки и сладостей нашли тысячи доз поддельной вакцины "Спутник V" (фото)

Партию, по данным чиновников из правительства, на частном самолете собирались отправить в Гондурас.

Главное таможенное управление Мексики в сотрудничестве с армией страны изъяли в международном аэропорту "Кампече" города Сан-Франсиско-де-Кампече поддельную вакцину "Спутник V". Об этом в среду, 17 марта, сообщило правительство Мексики.

Фото: Правительство Мексики

По данным кабинета министров, самолетом поддельную партию собирались доставить в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе.

Фото: Правительство Мексики

Флаконы с препаратом находились в ящиках со льдом, речь идет об эквиваленте 5 775 доз вакцины. Спрятаны флаконы были между безалкогольными напитками и сладостями.Экипаж самолета и пассажиров гондурасского гражданства передали Генеральной прокуратуре.

Фото: Правительство Мексики

В свою очередь, Российский фонд прямых инвестиций днем позже поблагодарил мексиканские власти за задержание партии поддельной вакцины "Спутник V". В фонде заявили, что это точно "поддельное вещество, которое не имеет ничего общего с оригинальной вакциной". Так, отличаются у найденной партии даже дизайн контейнеров и этикеток.

"Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины "Спутник V", – рассказали в РФПИ.

В фонде также показали, какой российская вакцина должна быть.

Фото: РФПИ

Как сообщалось ранее, ЕС намерен начать переговоры о закупках вакцины "Спутник V".

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало в ускоренном режиме проверку российской вакцины "Спутник V", результаты которой, возможно, откроют путь к ее одобрению всеми 27 странами Евросоюза.

Также мы писали, что Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за конфликта с российской вакциной "Спутник V". Две парламентские партии поставили правительству Словакии ультиматум: либо Марек Крайчи увольняется из Минздрава, либо они выходят из правящей коалиции. Причиной стала поспешная закупка российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" до ее сертификации в Европе.

Производить разработанную в России вакцину от коронавируса "Спутник V" хотели бы Германия, Франция, Испания и Италия. Как во вторник, 9 марта, сообщил Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, подконтрольное ему ведомство уже имеет сделки с производственными компаниями этих стран.

А в Аргентине мэр города вакцинировался "Спутником V" с портретом Путина в руках.

В свою очередь, в Украине запретили регистрацию "Спутника V" и других российских вакцин.