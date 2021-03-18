У Мексиці серед газованої води і солодощів знайшли тисячі доз підробленої вакцини "Супутник V" (фото)

Партію, за даними чиновників з уряду, на приватному літаку збиралися надіслати в Гондурас.

Головне митне управління Мексики у співпраці з армією країни вилучили в міжнародному аеропорту "Кампече" міста Сан-Франсиско-де-Кампече підроблену вакцину "Супутник V". Про це в середу, 17 березня, повідомив уряд Мексики.

Фото: Уряд Мексики

За даними кабінету міністрів, літаком підроблену партію збиралися доставити в міжнародний аеропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасі.

Фото: Уряд Мексики

Флакони з препаратом знаходилися в ящиках із льодом, йдеться про еквівалент 5 775 доз вакцини. Заховані флакони були між безалкогольними напоями та солодощами. Екіпаж літака та пасажирів гондураського громадянства передали Генеральній прокуратурі.

Фото: Уряд Мексики

Зі свого боку, Російський фонд прямих інвестицій днем пізніше подякував мексиканській владі за затримання партії підробленої вакцини "Супутник V". У фонді заявили, що це точно "підроблена речовина, яка не має нічого спільного з оригінальною вакциною". Таким чином, відрізняються у знайденій партії навіть дизайн контейнерів та етикеток.

"Процедура відправлення також порушувала протоколи упаковки й транспортування офіційної вакцини "Супутник V", — розповіли в РФПІ.

У фонді також показали, якою російська вакцина повинна бути.

Фото: РФПІ

Як повідомлялося раніше, ЄС має намір почати переговори про закупівлі вакцини "Супутник V".

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало в прискореному режимі перевірку російської вакцини "Супутник V", результати якої, можливо, відкриють шлях до її схвалення всіма 27 країнами Євросоюзу.

Також ми писали, що Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий пішов у відставку через конфлікт із російською вакциною "Супутник V". Дві парламентські партії поставили уряду Словаччини ультиматум: або Марек Крайчий звільняється з МОЗ, або вони виходять з правлячої коаліції. Причиною стала поспішна закупівля російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" до її сертифікації в Європі.

Виробляти розроблену в Росії вакцину від коронавірусу "Супутник V" хотіли б Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. Як у вівторок, 9 березня, повідомив Reuters із посиланням на главу Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва, підконтрольне йому відомство вже має угоди з виробничими компаніями цих країн.

А в Аргентині мер міста вакцинувався "Супутником V" із портретом Путіна в руках.

Зі свого боку, в Україні заборонили реєстрацію "Супутника V" та інших російських вакцин.