У Мексиці серед газованої води і солодощів знайшли тисячі доз підробленої вакцини "Супутник V" (фото)
Партію, за даними чиновників з уряду, на приватному літаку збиралися надіслати в Гондурас.
Головне митне управління Мексики у співпраці з армією країни вилучили в міжнародному аеропорту "Кампече" міста Сан-Франсиско-де-Кампече підроблену вакцину "Супутник V". Про це в середу, 17 березня, повідомив уряд Мексики.
За даними кабінету міністрів, літаком підроблену партію збиралися доставити в міжнародний аеропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасі.
Флакони з препаратом знаходилися в ящиках із льодом, йдеться про еквівалент 5 775 доз вакцини. Заховані флакони були між безалкогольними напоями та солодощами. Екіпаж літака та пасажирів гондураського громадянства передали Генеральній прокуратурі.
Зі свого боку, Російський фонд прямих інвестицій днем пізніше подякував мексиканській владі за затримання партії підробленої вакцини "Супутник V". У фонді заявили, що це точно "підроблена речовина, яка не має нічого спільного з оригінальною вакциною". Таким чином, відрізняються у знайденій партії навіть дизайн контейнерів та етикеток.
"Процедура відправлення також порушувала протоколи упаковки й транспортування офіційної вакцини "Супутник V", — розповіли в РФПІ.
У фонді також показали, якою російська вакцина повинна бути.
Як повідомлялося раніше, ЄС має намір почати переговори про закупівлі вакцини "Супутник V".
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало в прискореному режимі перевірку російської вакцини "Супутник V", результати якої, можливо, відкриють шлях до її схвалення всіма 27 країнами Євросоюзу.
Також ми писали, що Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий пішов у відставку через конфлікт із російською вакциною "Супутник V". Дві парламентські партії поставили уряду Словаччини ультиматум: або Марек Крайчий звільняється з МОЗ, або вони виходять з правлячої коаліції. Причиною стала поспішна закупівля російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" до її сертифікації в Європі.
Виробляти розроблену в Росії вакцину від коронавірусу "Супутник V" хотіли б Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. Як у вівторок, 9 березня, повідомив Reuters із посиланням на главу Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва, підконтрольне йому відомство вже має угоди з виробничими компаніями цих країн.
А в Аргентині мер міста вакцинувався "Супутником V" із портретом Путіна в руках.
Зі свого боку, в Україні заборонили реєстрацію "Супутника V" та інших російських вакцин.