Полицейские в США придумали, как помешать появлению нежелательного видео в YouTube (видео)

Чтобы удалить какое-то видео из соцсети или помещать его размещению, просто нужно добавить звук, защищенный авторским правом.

Группа протестующих стояла у здания суда в Окленде (США). К ним подошел офицер полиции и попросил перенести их баннер на другое место, чтобы его не зацепили прохожие. Когда полицейский увидел, что его снимают на камеру, он достал свой смартфон и включил на нем трек "Пустое пространство" певицы Тейлор Свифт.

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Об этом сообщает издание theverge.com.

"Вы можете записывать все, что хотите, – сказал офицер. – Но это нельзя будет опубликовать на YouTube".

Граждане США имеют право снимать на видео действия полиции, в соответствии с Первой поправкой. Но полицейские пытаются использовать закон об авторском праве, чтобы помешать людям делиться этими видео в соцсетях.

Дело в том, что если на видео будет слышно то или иное музыкальное произведение, то ролик может не пройти проверку на авторские права перед размещением в соцсетях. Такое видео, если оно будет размещено, можно будет легко удалить, пожаловавшись администраторам сети на нарушение авторских прав.

The Verge отмечает, что это уже не первый случай в США, когда полицейские включают музыку во время съемки. Но в тех случаях он не говорили, для чего это делают, а их руководство утверждало, что воспроизведение музыки во время ответов на вопросы "не является процедурой, рекомендованной командованием полиции".

В Окленде же полицейский фактически признался, что проигрывал популярную песню, чтобы не допустить появления видео на YouTube.

Не только полиция заинтересована в "новаторском" использовании системы авторского права в Интернете. В 2019 году один из пользователей Twitter опубликовал "совет" по деплатформингу фашистов – включать музыку на их митингах, а затем жаловаться администраторам соцсетей.

[ + – ] В Окленде же полицейский фактически признался, что проигрывал популярную песню, чтобы не допустить появления видео на YouTube Фото: скриншот

Сторонник реформы авторского права Кори Доктороу назвал эту идею "хитроумным взломом", и указал на большую опасность злоупотреблений ею, включая полицию, стремящуюся избежать огласки в Интернете.

Представитель Facebook сообщил The Verge, что ограничения компании учитывают, какая часть всего видео содержит записанную музыку, общее количество песен в видео и продолжительность отдельных песен.

В Google отказались ответить, как они буду реагировать на видео из Окленда, отправив The Verge на страницу, где указано, как в YouTube защищают авторский контент.

Напомним, юрист, программист и музыкант Дамьен Риль в партнерстве с музыкантом и программистом Ноа Рубиным решили остановить судебные тяжбы музыкантов из-за авторских прав, которые "душат творчество".

Обычно для доказательства авторского права на мелодию нужно доказать, что семь последовательных нот абсолютно идентичны. Риль и Рубин разработали алгоритм, который записывал каждую возможную комбинацию из 8-нотных 12-битных мелодий. Всего получилось 68 млрд комбинаций в формате MIDI.

После этого они опубликовали все эти мелодии с лицензией Creative Commons Zero, предусматривающей отказ от авторских прав.