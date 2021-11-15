В Стамбуле сняли с самолета подозреваемого в убийстве президента Гаити: что известно (фото)
Самир Хандан следовал из США в Иорданию с "красным уведомлением" Интерпола.
В Стамбуле задержали человека по имени Самир Хандан. Его разыскивает "Интерпол" по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Мойза, пишет турецкая газета Sabah.
Источники издания уверяют, что мужчина следовал из США в Иорданию транзитом через Турцию. У Хандана было "красное уведомление" Интерпола.
"Самолет, в котором находился Хандан, приземлился в аэропорту Стамбула в 6.00 утра. Полиция задержала его при выходе из самолета", – отметил один из собеседников газеты.
После задержания его доставили в управление безопасности Стамбула. Завтра Хандана могут перевезти в здание суда района Газиосманпаша в Стамбуле.
Хандан – один из основных членов команды, которая выполнила заказ на убийство президента Гаити, отметило издание Bolge Gundem.
Информацию о задержании Хандана распространили в основном турецкие ресурсы. О нем написали Medyatava, Birgun, Haberler и Beyaz Gasette. Другие подробности на момент публикации новости не известны.
Что известно об убийстве президента Гаити?
В Гаити ранее задержали предполагаемого координатора операции по убийству Мойза. Им оказался проживающий во Флориде гаитянец Кристиан Эммануэль Санон. В Гаити он прибыл на частном самолете.
И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф говорил, что перед убийством президента Гаити пытали в его собственном доме.
На резиденцию Мойза напали в ночь с 6 на 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение, в стране ввели военное положение.
После поминальной мессы по убитому Мойзу произошли столкновения. Протестующие стреляли в воздух и бросали камни.
В национальной полиции Гаити говорили, что в группе, напавшей на резиденцию Моиза, входили не менее 28 человек.