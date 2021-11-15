В Стамбуле сняли с самолета подозреваемого в убийстве президента Гаити: что известно (фото)

Самир Хандан следовал из США в Иорданию с "красным уведомлением" Интерпола.

В Стамбуле задержали человека по имени Самир Хандан. Его разыскивает "Интерпол" по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Мойза, пишет турецкая газета Sabah.

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Источники издания уверяют, что мужчина следовал из США в Иорданию транзитом через Турцию. У Хандана было "красное уведомление" Интерпола.

"Самолет, в котором находился Хандан, приземлился в аэропорту Стамбула в 6.00 утра. Полиция задержала его при выходе из самолета", – отметил один из собеседников газеты.

[ + – ] Хандана называют одним из основным членов команды убийц президента Гаити

После задержания его доставили в управление безопасности Стамбула. Завтра Хандана могут перевезти в здание суда района Газиосманпаша в Стамбуле.

Хандан – один из основных членов команды, которая выполнила заказ на убийство президента Гаити, отметило издание Bolge Gundem.

Информацию о задержании Хандана распространили в основном турецкие ресурсы. О нем написали Medyatava, Birgun, Haberler и Beyaz Gasette. Другие подробности на момент публикации новости не известны.

Что известно об убийстве президента Гаити?

В Гаити ранее задержали предполагаемого координатора операции по убийству Мойза. Им оказался проживающий во Флориде гаитянец Кристиан Эммануэль Санон. В Гаити он прибыл на частном самолете.

И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф говорил, что перед убийством президента Гаити пытали в его собственном доме.

На резиденцию Мойза напали в ночь с 6 на 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение, в стране ввели военное положение.

После поминальной мессы по убитому Мойзу произошли столкновения. Протестующие стреляли в воздух и бросали камни.

В национальной полиции Гаити говорили, что в группе, напавшей на резиденцию Моиза, входили не менее 28 человек.