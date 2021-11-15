У Стамбулі зняли з літака підозрюваного у вбивстві президента Гаїті: що відомо (фото)

Самір Хандан прямував із США до Йорданії з "червоним повідомленням" Інтерполу.

У Стамбулі затримали людину на ім'я Самір Хандан. Його розшукує "Інтерпол" за підозрою в убивстві президента Гаїті Жовенеля Мойза, пише турецька газета Sabah.

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Джерела видання запевняють, що чоловік прямував із США до Йорданії транзитом через Туреччину. Хандан мав "червоне повідомлення" Інтерполу.

"Літак, у якому був Хандан, приземлився в аеропорту Стамбула о 6:00 ранку. Поліція затримала його при виході з літака", — зазначив один зі співрозмовників газети.

[ + – ] Хандана називають одним із основних членів команди вбивць президента Гаїті

Після затримання його доправили до управління безпеки Стамбула. Завтра Хандана можуть перевезти до будівлі суду району Газіосманпаша в Стамбулі.

Хандан – один із основних членів команди, яка виконала замовлення на вбивство президента Гаїті, відзначило видання Bolge Gundem.

Інформацію про затримання Хандана поширили переважно турецькі ресурси. Про нього написали Medyatava, Birgun, Haberler і Beyaz Gasette. Інші подробиці на час публікації новини не відомі.

Що відомо про вбивство президента Гаїті?

У Гаїті раніше затримали передбачуваного координатора операції з убивства Моїза. Ним виявився гаїтянець Крістіан Еммануель Санон, який проживає у Флориді. У Гаїті він прибув приватним літаком.

В.о. прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф говорив, що перед убивством президента Гаїті катували в його власному домі.

На резиденцію Моїза напали в ніч із 6 на 7 липня. Президент Гаїті отримав смертельне поранення, у країні запровадили військовий стан.

Після поминальної меси за вбитим Моїзом відбулися зіткнення. Протестувальники стріляли в повітря та кидали каміння.

У національній поліції Гаїті говорили, що до групи, яка напала на резиденцію Моїза, входили не менше 28 осіб.