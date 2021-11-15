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У Стамбулі зняли з літака підозрюваного у вбивстві президента Гаїті: що відомо (фото)

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На резиденцію президента Гаїті напали
Фото: ТАСС | Жовенель Мойз

Самір Хандан прямував із США до Йорданії з "червоним повідомленням" Інтерполу.

У Стамбулі затримали людину на ім'я Самір Хандан. Його розшукує "Інтерпол" за підозрою в убивстві президента Гаїті Жовенеля Мойза, пише турецька газета Sabah.

Джерела видання запевняють, що чоловік прямував із США до Йорданії транзитом через Туреччину. Хандан мав "червоне повідомлення" Інтерполу.

"Літак, у якому був Хандан, приземлився в аеропорту Стамбула о 6:00 ранку. Поліція затримала його при виході з літака", — зазначив один зі співрозмовників газети.

Хандан виконував замовлення щодо вбивства президента Гаїті
Хандана називають одним із основних членів команди вбивць президента Гаїті

Після затримання його доправили до управління безпеки Стамбула. Завтра Хандана можуть перевезти до будівлі суду району Газіосманпаша в Стамбулі.

Хандан – один із основних членів команди, яка виконала замовлення на вбивство президента Гаїті, відзначило видання Bolge Gundem.

Інформацію про затримання Хандана поширили переважно турецькі ресурси. Про нього написали Medyatava, Birgun, Haberler і Beyaz Gasette. Інші подробиці на час публікації новини не відомі.

Що відомо про вбивство президента Гаїті?

У Гаїті раніше затримали передбачуваного координатора операції з убивства Моїза. Ним виявився гаїтянець Крістіан Еммануель Санон, який проживає у Флориді. У Гаїті він прибув приватним літаком.

В.о. прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф говорив, що перед убивством президента Гаїті катували в його власному домі.

На резиденцію Моїза напали в ніч із 6 на 7 липня. Президент Гаїті отримав смертельне поранення, у країні запровадили військовий стан.

Після поминальної меси за вбитим Моїзом відбулися зіткнення. Протестувальники стріляли в повітря та кидали каміння.

У національній поліції Гаїті говорили, що до групи, яка напала на резиденцію Моїза, входили не менше 28 осіб.