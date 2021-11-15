У Стамбулі зняли з літака підозрюваного у вбивстві президента Гаїті: що відомо (фото)
Самір Хандан прямував із США до Йорданії з "червоним повідомленням" Інтерполу.
У Стамбулі затримали людину на ім'я Самір Хандан. Його розшукує "Інтерпол" за підозрою в убивстві президента Гаїті Жовенеля Мойза, пише турецька газета Sabah.
Джерела видання запевняють, що чоловік прямував із США до Йорданії транзитом через Туреччину. Хандан мав "червоне повідомлення" Інтерполу.
"Літак, у якому був Хандан, приземлився в аеропорту Стамбула о 6:00 ранку. Поліція затримала його при виході з літака", — зазначив один зі співрозмовників газети.
Після затримання його доправили до управління безпеки Стамбула. Завтра Хандана можуть перевезти до будівлі суду району Газіосманпаша в Стамбулі.
Хандан – один із основних членів команди, яка виконала замовлення на вбивство президента Гаїті, відзначило видання Bolge Gundem.
Інформацію про затримання Хандана поширили переважно турецькі ресурси. Про нього написали Medyatava, Birgun, Haberler і Beyaz Gasette. Інші подробиці на час публікації новини не відомі.
Що відомо про вбивство президента Гаїті?
У Гаїті раніше затримали передбачуваного координатора операції з убивства Моїза. Ним виявився гаїтянець Крістіан Еммануель Санон, який проживає у Флориді. У Гаїті він прибув приватним літаком.
В.о. прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф говорив, що перед убивством президента Гаїті катували в його власному домі.
На резиденцію Моїза напали в ніч із 6 на 7 липня. Президент Гаїті отримав смертельне поранення, у країні запровадили військовий стан.
Після поминальної меси за вбитим Моїзом відбулися зіткнення. Протестувальники стріляли в повітря та кидали каміння.
У національній поліції Гаїті говорили, що до групи, яка напала на резиденцію Моїза, входили не менше 28 осіб.