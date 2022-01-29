В России ритуальная служба сняла девушек в нижнем белье для рекламы гробов (видео)

Девушки позировали не только стоя у гробов, но и расположившись внутри них. Фирма закрыла комментарии в соцсетях, однако пользователи нашли способ высказаться по поводу увиденого.

Девушки в нижнем белье позировали у гробов и внутри них для рекламы одного из ритуальных агентств, работающих по Москве и Московской области. Видео бэкстейджа появилось в Instagram-аккаунте фирмы.

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В публикации сказано, что агентство организовывает похороны умерших и предоставляет льготные ритуальные услуги для всех категорий граждан.

"Мы располагаем собственным штатом квалифицированных агентов, контролирующих организацию похорон на каждом этапе – от оформления документов до проведения погребального ритуала", – говорится в подписи к видео, на котором девушки в декорациях средневековой усыпальницы в очень откровенном черном нижнем белье позируют фотографу. Они стоят у гробов, сидят на них и даже снимаются, сидя внутри и призывно смотря в камеру.

[ + – ] Бэкстейдж со съемок рекламы гробов

Что думают подписчики страницы по поводу такого контента, неизвестно, поскольку сотрудники ритуальной службы предусмотрительно закрыли комментарии. Однако в соцсетях ролик уже вызвал резонанс. Если одни недоумевали, как такое вообще возможно, то другие даже выражали готовность поучаствовать в подобной фотосессии.

По информации издания "Секрет фирмы", после публикации видео агентство столкнулось с волной запросов о комментариях, однако сотрудники компании до сих пор сохраняют молчание и никак не реагируют на ажиотаж.

"Видео со съемок разлетелось в соцсетях, где и выяснилось, что реакция публики вышла совсем неоднозначной. И никто ведь не умрет от стыда. Интересно, учитывая девушек в белье и кресты на фоне — это будет оскорблением чувств верующих?", – интересуется один из пользователей Facebook.

В августе прошлого года неоднозначной рекламной кампанией отличилось и похоронное бюро в Украине. В Днепре служба ритуальных услуг представила коллекцию одежды для покойников. Ее демонстрировали девушки, лежащие в гробах.

Напомним, в 2020 году в Калуше на Прикарпатье полиция составила протокол на ритуальную службу "Скорбота" за нарушение карантина выходного дня. За то, что она работала в субботу, ей выписали штраф.