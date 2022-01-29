У Росії ритуальна служба зняла дівчат у спідній білизні для реклами трун (відео)

Дівчата позували не тільки стоячи біля трун, але й розташувавшись усередині них. Фірма закрила коментарі в соцмережах, проте користувачі знайшли спосіб висловитись з приводу побаченого.

Дівчата в спідній білизні позували біля трун і всередині них для реклами одного з ритуальних агентств, що працює у Москві та Московській області. Відео бекстейджа з'явилося в Instagram-акаунті фірми.

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У публікації сказано, що агенція організовує похорон померлих та надає пільгові ритуальні послуги для всіх категорій громадян.

"Ми маємо власний штат кваліфікованих агентів, які контролюють організацію похорону на кожному етапі – від оформлення документів до проведення похоронного ритуалу", – йдеться у підписі до відео, на якому дівчата в декораціях середньовічної усипальниці у дуже відвертій чорній спідній білизні позують фотографу. Вони стоять біля трун, сидять на них і навіть знімаються, сидячи всередині та заклично дивлячись у камеру.

[ + – ] Бекстейдж зі зйомок реклами трун

Що думають підписникик сторінки стосовно такого контенту, невідомо, оскільки працівники ритуальної служби завбачливо закрили коментарі. Проте у соцмережах ролик уже викликав резонанс. Якщо одні дивувалися, як таке взагалі можливо, інші навіть висловлювали готовність узяти участь у подібній фотосесії.

За інформацією видання "Секрет фірми", після публікації відео агенція зіткнулася з хвилею запитів про коментарі, проте співробітники компанії досі зберігають мовчання і ніяк не реагують на ажіотаж.

"Відео зі зйомок розлетілося в соцмережах, де і з'ясувалося, що реакція публіки вийшла зовсім неоднозначною. І ніхто ж не помре від сорому. Цікаво, враховуючи дівчат у білизні та хрести на тлі – це буде образою почуттів віруючих?", – цікавиться один з користувачів Facebook.

Минулого серпня неоднозначною рекламною кампанією відзначилося і похоронне бюро в Україні. У Дніпрі служба ритуальних послуг презентувала колекцію одягу для покійників. Її демонстрували дівчата, що лежали у трунах.

Нагадаємо, 2020 року в Калуші на Прикарпатті поліція склала протокол на ритуальну службу "Скорбота" за порушення карантину вихідного дня. За те, що вона працювала у суботу, їй виписали штраф.