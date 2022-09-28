Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифинге, посвященном ЧП на "Северных потоках" (видео)

За несколько минут до инцидента чиновники обсуждали вопрос возможного строительства стены на границе с РФ.

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Глава министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен потеряла сознание на заседании правительства, которое было посвящено авариям на газопроводах "Северные потоки". Об этом пишет местное издание Iltalehti.

Судя по трансляции, которую вело правительство Финляндии, Криста Микконен упала в обморок в середине заседания. В какой-то момент глава финского МВД отошла от трибуны и резко упала.

На помощь профильному министру прибежали три помощника, после чего женщину подняли и вывели из зала. Финские СМИ не уточняют, что именно стало причиной потери сознания у Кристы Микконен. За несколько минут до обморока правительство Финляндии обсуждало вопрос дальнейшей поддержки Украины и возможного строительства стены на границе с Российской Федерацией.

Помощник Кристы Микконен в общении с журналистами уточнил, что глава МВД после инцидента чувствует себя лучше, однако за ее состоянием здоровья продолжают наблюдать медики.

Обморок на заседании правительства позже прокомментировала сама пострадавшая. Криста Микконен в своем микроблоге Twitter сообщила, что была вынуждена пресс-конференцию, посвященную авариям на газопроводах "Северные потоки".

"Я уже в порядке", — добавила Микконен в своем Twitter.

[ + – ] Глава МВД Финляндии Криста Микконен упала в обморок на брифинге, посвященном "Северным потокам"

Напомним, 26 сентября российские СМИ сообщили о ЧП на газопроводе "Северный поток-2". По данным журналистов, на одной из линий объекта было зафиксировано резкое снижение давления с 300 до 7 бар.

Вслед за "Северным потоком-2" на еще одном российском газопроводе произошло ЧП. На обеих нитях "Северного потока-1" также зафиксировали снижение давления. После аварий на российских газопроводах Дания проинформировала о загрязнении газом Балтийского моря.

Оператор Nord Stream AG, комментируя ЧП на газопроводах, предупредил, что сейчас невозможно называть сроки восстановления стратегических объектов, по которым осуществляются поставки газа в Европу.

Власти Германии не исключают, что аварии на "Северных потоках" могли произойти в результате спланированных диверсий. Подобного мнения придерживается военная разведка Великобритании, которая не исключает, что россияне заранее могли доставить на газопроводы взрывчатку для подрыва собственных коммуникаций.