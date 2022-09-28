Глава МВС Фінляндії втратила свідомість на брифінгу, присвяченому НП на "Північних потоках" (відео)

За кілька хвилин до інциденту чиновники обговорювали питання щодо можливого будівництва стіни на кордоні з РФ.

Related video

Глава міністерства внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен знепритомніла на засіданні уряду, яке було присвячене аваріям на газопроводах "Північні потоки". Про це пише місцеве видання Iltalehti.

Судячи з трансляції, яку вів уряд Фінляндії, Кріста Мікконен зомліла в середині засідання. У певний момент голова фінського МВС відійшла від трибуни і різко впала.

На допомогу профільному міністру прибігли три помічники, після чого жінку підняли та вивели із зали. Фінські ЗМІ не уточнюють, що саме спричинило непритомність у Крісти Мікконен. За кілька хвилин до непритомності уряд Фінляндії обговорював питання подальшої підтримки України та можливого будівництва стіни на кордоні з Російською Федерацією.

Помічник Крісти Мікконен у спілкуванні з журналістами уточнив, що глава МВС після інциденту почувається краще, проте за її станом здоров'я продовжують спостерігати медики.

Непритомність на засіданні уряду пізніше прокоментувала сама постраждала. Кріста Мікконен у своєму мікроблозі Twitter повідомила, що була вимушена залишити пресконференцію, присвячену аваріям на газопроводах "Північні потоки".

"Я вже гаразд", — додала Мікконен у своєму Twitter.

[ + – ] Глава МВС Фінляндії Кріста Мікконен зомліла на брифінгу, присвяченому "Північним потокам"

Нагадаємо, 26 вересня російські ЗМІ повідомили про НП на газопроводі "Північний потік-2". За даними журналістів, на одній із ліній об'єкту було зафіксовано різке зниження тиску з 300 до 7 бар.

Слідом за "Північним потоком-2" на ще одному російському газопроводі сталася НП. На обох нитках "Північного потоку-1" також зафіксували зниження тиску. Після аварій на російських газопроводах Данія поінформувала про забруднення газом Балтійського моря.

Оператор Nord Stream AG, коментуючи НП на газопроводах, попередив, що зараз неможливо називати терміни відновлення стратегічних об'єктів, за якими здійснюються постачання газу до Європи.

Влада Німеччини не виключає, що аварії на "Північних потоках" могли статися в результаті спланованих диверсій. Такої думки дотримується військова розвідка Великобританії, яка виключає, що росіяни заздалегідь могли доставити на газопроводи вибухівку для підриву власних комунікацій.