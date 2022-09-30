Работы много: Путин не поедет на аннексированные территории, — Песков

По словам пресс-секретаря президента РФ, посетить находящиеся в зоне досягаемости украинской артиллерии города Владимиру Путину мешает занятость.

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После сегодняшней церемонии в Кремле, на которой Владимир Путин заявил, что оккупированные россиянами украинские области стали частью России, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, намерен ли его начальник посетить захваченные земли. Песков ответил, что такие визиты пока не запланированы.

"Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет", — сказал он.

Отметим, что многие города в оккупированных областях находятся в зоне досягаемости украинской артиллерии. К примеру. во время спровоцированной Россией эскалации войны стало чаще "прилетать" по Донецку: там регулярно попадают под обстрелы склады оккупантов, нефтебазы и места скоплений российских военных и коллаборантов.

Также оккупантам не дают расслабиться украинские диверсанты. Особенно результативно они действуют в Херсонской области, ликвидируя коллаборантов и российских оккупантов. Впрочем, по целям в Херсоне также регулярно наносят удары ВСУ. 30 сентября стало известно, что во время обстрела погиб россиянин Алексей Катериничев — так называемый "первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности".

Напомним, Владимир Путин 30 сентября подписал соглашение об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в Вооруженных силах Украины предупредили, что после псевдореферендумов о присоединении украинских регионов к РФ и так называемой частичной мобилизации стоит ожидать новой волны агрессии со стороны Вооруженных сил РФ. В частности, командование украинскими войсками ожидает российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и попыток полностью захватить Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области.