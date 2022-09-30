Роботи багато: Путін не поїде на анексовані території, — Пєсков

За словами прессекретаря президента РФ, відвідати міста, що перебувають у зоні досяжності української артилерії, Володимиру Путіну заважає зайнятість.

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Після сьогоднішньої церемонії в Кремлі, на якій Володимир Путін заявив, що окуповані росіянами українські області стали частиною Росії, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запитав, чи має намір його начальник відвідати захоплені землі. Пєсков відповів, що такі візити поки що не заплановані.

"Поки що ні, поки багато роботи чекає, але згодом напевно це станеться", — сказав він.

Зазначимо, що багато міст в окупованих областях перебувають у зоні досяжності української артилерії. Наприклад, під час спровокованої Росією ескалації війни почало частіше "прилітати" по Донецьку: там регулярно потрапляють під обстріл склади окупантів, нафтобази та місця скупчень російських військових і колаборантів.

Також окупантам не дають розслабитись українські диверсанти. Особливо результативно вони діють у Херсонській області, ліквідуючи колаборантів і російських окупантів. Втім, по цілях у Херсоні також регулярно завдають ударів ЗСУ. 30 вересня стало відомо, що під час обстрілу загинув росіянин Олексій Катериничев — так званий "перший заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з безпеки".

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня підписав угоду про анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Раніше у Збройних силах України попередили, що після псевдореферендумів про приєднання українських регіонів до РФ і так званої часткової мобілізації варто очікувати на нову хвилю агресії з боку Збройних сил РФ. Зокрема, командування українськими військами очікує на російські удари по об'єктах критичної інфраструктури України та спроб повністю захопити Запорізьку, Донецьку та Херсонську області.