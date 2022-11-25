Кремлевское лобби Еревана. Как армянская диаспора пытается перетянуть внимание из Украины на Карабах - СМИ

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В последнее время в Европе все громче слышны мнения о том, что война России против Украины напоминает Карабахский конфликт. Это действительно так, но не в том смысле, в котором хотят представить некоторые европейские, в частности, французские политики, пишет ресурс Today.ua. По мнению журналистов, они пытаются сравнить Армению и Украину – якобы оба государства являются жертвами агрессоров – Азербайджана и России.

Так, по сообщению телеграм-канала AZfront, недавно Франция согласовала выдачу Армении двух крупных кредитов – на 100 млн евро и 100 млн долларов. Параллельно идет агрессивная информационная кампания, в которой Армению пытаются выставить жертвой Карабахского конфликта. По мнению главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Азербайджан в этой кампании представляется как аналог РФ во время войны в Украине.

"Это абсолютно неверно, не отвечает существующей реальности. Ни в исторической ретроспективе, ни в международном плане", – убежден эксперт.

Он напомнил, что в середине ноября была принята "противоречивая и недемократическая резолюция", в которой требуется наложить эмбарго на поставки азербайджанской нефти и газа. И таким образом ресурсы, которые сегодня идут в поддержку Украины в войне с Россией, направить в поддержку армянского сепаратизма.

Между тем, пишет Today.ua, эта резолюция вредит не только Азербайджану, но и ЕС, который в попытках избавиться от энергетической зависимости от России ищет альтернативные поставки нефти и газа. И, подчеркивают журналисты, именно Азербайджан – лучший выход из этой дилеммы, он один из основных стратегических партнеров ЕС в сфере энергетики.

В Today.ua отмечают, что зажать Азербайджан санкциями мечтают не только в Ереване, но и в Москве. Не секрет ведь, что Армения и Россия являются давними партнерами: это видно даже по действиям и заявлениям армянских политиков по отношению к войне в Украине. Журналисты отмечают, что Азербайджан всегда противостоял России – как во время Карабахского конфликта, когда не дал Кремлю возможности заморозить конфликт и усилить контроль в регионе, так и в войне против Украины, однозначно став на сторону украинцев. Именно Азербайджан бесплатно предоставил Украине топливо, продукты питания и медикаменты и приютил тысячи вынужденных переселенцев, бежавших от войны. В то время как армянские политики ездят в Москву, устраивают пророссийские акции и блокируют на всех уровнях антироссийские резолюции, пишут в Today.ua.

Конечно, в Карабахском конфликте можно найти немало аналогий с войной в Украине. Как напоминает "5 канал", так же как Россия использовала сепаратистские настроения армян на Южном Кавказе, чтобы усилить свое влияние в регионе в 90-е годы, она действовала на украинском Донбассе в 2014-м. Те же ракеты, которые во время Второй Карабахской войны 2020 г. бомбардировали 80 населенных пунктов Азербайджана, уничтожают украинские города и убивают мирных жителей. И именно азербайджанский успешный опыт ведения войны с помощью дронов использует Украина.

В Today.ua отмечают, что если и сравнивать Карабахский конфликт с войной с Украиной, то подчеркивая, что его жертвами являются Азербайджан и Украина, а агрессорами – Армения и Россия. А противоположные нарративы, продвигаемые французскими политиками, по мнению журналистов, вредят не только Украине или Азербайджану, но и подрывают энергетическую безопасность ЕС.