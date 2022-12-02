"Военные преступления": боевики "ДНР" в очередной раз заговорили о суде над бойцами "Азова"

Российские "органы следствия" возбудили дела против 70 украинских защитников. Их хотят "судить" в прифронтовом Донецке.

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Так называемые "органы следствия" завершили расследование в отношении около 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и батальона Нацгвардии "Азов". Все дела передали "судьям" временно оккупированного Донецка, сообщили источники российского агентства ТАСС.

По заявлениям боевиков, украинские военные якобы совершили "военные преступления" против мирного населения.

Среди обвиняемых — военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других видов войск.

"По имеющимся данным, пока их планируют судить на территории Донецка", — заключил собеседник агентства.

Сколько раз Россия грозила "азовцам" судами и казнями?

В июле этого года так называемый "суд ДНР" приговорил к смертной казни бойцов "Азова" Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста". Их освободили в результате масштабного обмена пленными 21 сентября по формуле "55 россиян на 215 украинских военных".

Подконтрольные РФ боевики "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь после того, как росСМИ распространили информацию о возможной казни защитников "Азовстали".

Оккупанты устраивали показательные шоу с клетками в здании Мариупольской филармонии, где хотели провести "трибунал" над украинскими военнопленными.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин говорил, что на планы террористов организовать "судилище" над украинскими военными не повлияют заявления президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с Россией.

Напомним, что по итогам сентябрьского обмена пленными в Украину вернулся самый молодой защитник "Азовстали" – 19-летний Назарий Гринцевич.

Фокус готовил отдельный материал о том, кого Россия и ее приспешники хотели "судить" в оккупированном Мариуполе.