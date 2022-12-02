"Воєнні злочини": бойовики "ДНР" вкотре заговорили про суд над бійцями "Азова"

Російські "органи слідства" порушили справи проти 70 українських захисників. Їх хочуть "судити" у прифронтовому Донецьку.

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Так звані "органи слідства" завершили розслідування щодо близько 70 солдат Збройних сил України (ЗСУ) та батальйону Нацгвардії "Азов". Усі справи передали "суддям" тимчасово окупованого Донецька, повідомили джерела російської агенції ТАСС.

За заявами бойовиків, українські військові нібито скоїли "воєнні злочини" проти мирного населення.

Серед обвинувачених — військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти та інших видів військ.

"За наявними даними, поки їх планують судити на території Донецька", — сказав співрозмовник агентства.

Скільки разів Росія погрожувала "азовцям" судами та стратами?

У липні цього року так званий "суд ДНР" засудив до страти бійців "Азова" Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколу "Фроста". Їх звільнили внаслідок масштабного обміну полоненими 21 вересня за формулою "55 росіян на 215 українських військових".

Підконтрольні РФ бойовики "ДНР" скасували мораторій на страту після того, як росЗМІ поширили інформацію про можливу кару захисників "Азовсталі".

Окупанти влаштовували показові шоу з клітинами у будівлі Маріупольської філармонії, де хотіли провести "трибунал" над українськими військовополоненими.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін говорив, що на плани терористів організувати "судилище" над українськими військовими не вплинуть заяви президента України Володимира Зеленського про неможливість переговорів із Росією.

Нагадаємо, що за підсумками вересневого обміну полоненими до України повернувся наймолодший захисник "Азовсталі" — 19-річний Назарій Гринцевич.

Фокус готував окремий матеріал про те, кого Росія та її поплічники хотіли "судити" в окупованому Маріуполі.